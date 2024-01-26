Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ternyata Ini Sosok Pebulu Tangkis Indonesia yang Bikin Gronya Somerville Ingin Dilatih olehnya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |21:29 WIB
Ternyata Ini Sosok Pebulu Tangkis Indonesia yang Bikin Gronya Somerville Ingin Dilatih olehnya
Gronya Somerville ternyata ingin dilatih pebulu tangkis Indonesia ini (Foto: Instagram/@gronyasomerville)
TERNYATA ini sosok pebulu tangkis Indonesia yang bikin Gronya Somerville ingin dilatih olehnya. Sebab, perempuan asal Australia itu begitu kagum padanya.

Pecinta bulu tangkis tentu tidak asing dengan nama Gronya Somerville. Pebulu tangkis yang memiliki paras super cantik ini merupakan atlet spesialis ganda berkebangsaaan Australia yang juga merupakan keturunan bangsawan China dari Dinasti Qing.

Gronya Somerville

Namanya mungkin tidak setenar pebulutangkis dari China, Korea, Jepang, atau bahkan Indonesia. Namun dalam hal prestasi, Somerville terbilang lumayan oke terutama untuk di level Oseania.

Somerville pertama kali dikenal karena disebut sebagai pebulu tangkis cantik versi Kevin Sanjaya Sukamuljo. Siapa sangka, pria kelahiran Banyuwangi itu juga sosok yang dikaguminya!

Saking kagumnya, Somerville sampai ingin dilatih Kevin. Menurut perempuan berusia 28 tahun itu, sang pebulu tangkis punya beberapa atribut untuk meningkatkan kemampuannya.

