Gawat, Nyi Roro Kidul Muncul di Istora Senayan!

JAKARTA - Nyi Roro Kidul membuat heboh Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dalam pertandingan babak 16 besar Indonesia Masters 2024, Kamis 25 Januari siang WIB. Sang Ratu Pantai Selatan muncul di arena bulu tangkis legendaris itu untuk memberi dukungan.

Namun, bukanlah sosok asli Nyi Roro Kidul sang Ratu Pantai Selatan yang hadir di Istora Senayan. Sosok tersebut merupakan seorang penonton yang akrab dipanggil Mariposa.

Mariposa tampil dengan gaya paling nyentrik di antara ribuan penonton lainnya yang memadati Istora Senayan. Ia memakai baju berwarna hijau dengan corak berwarna hitam dan coklat.

Kain berwarna hijau muda bercorak bunga merah jambu pun semakin membuatnya terlihat anggun. Hiasan rumbai-rumbai berwarna hijau di bagian bahunya pun semakin melengkapi pernak-pernik di pakaiannya itu.

Namun, yang paling mencuri perhatian adalah mahkota yang digunakan oleh Mariposa. Pasalnya, ia menggunakan tudung saji yang dimodifikasi sedemikian rupa agar terlihat seperti mahkota yang dihiasi dengan banyak shuttlecock. Lalu, hiasan gelang dan kuku-kuku berwarna emas membuat penampilannya terkesan lebih cantik.

Mariposa menjelaskan penampilan uniknya ini bertema Nyi Roro Kidul, yang khas dengan pakaian berwarna hijau. Uniknya, warna tersebut sebenarnya tak sengaja dipilihnya saat membeli kain.

“Sebetulnya kebetulan saja sih karena salah satu kain yang harusnya saya beli warna biru, tapi ternyata warna hijau. Terus ketika saya konsultasi ke temen saya, ya sudah sekalian saja Nyi Roro Kidul. Lalu, saya lengkapi lagi aksesorisnya seperti gelang kupu-kupu ini,” kata Mariposa kepada MNC Portal Indonesia (MPI) di Istora Senayan, Jumat (26/1/2024).

Pria bernama asli Deni itu pun menjelaskan dirinya menyiapkan kostum unik untuk digunakan menonton Indonesia Masters 2024 ini selama satu bulan lamanya. Lalu, ia membutuhkan waktu sekira 30 menit untuk mengenakannya.