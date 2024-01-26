Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gawat, Nyi Roro Kidul Muncul di Istora Senayan!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |03:23 WIB
Gawat, Nyi Roro Kidul Muncul di Istora Senayan!
Suporter bernama Mariposa berdanda ala Nyi Roro Kidul (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA - Nyi Roro Kidul membuat heboh Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dalam pertandingan babak 16 besar Indonesia Masters 2024, Kamis 25 Januari siang WIB. Sang Ratu Pantai Selatan muncul di arena bulu tangkis legendaris itu untuk memberi dukungan.

Namun, bukanlah sosok asli Nyi Roro Kidul sang Ratu Pantai Selatan yang hadir di Istora Senayan. Sosok tersebut merupakan seorang penonton yang akrab dipanggil Mariposa.

Suporter bulu tangkis berdandan ala Nyi Roro Kidul (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Mariposa tampil dengan gaya paling nyentrik di antara ribuan penonton lainnya yang memadati Istora Senayan. Ia memakai baju berwarna hijau dengan corak berwarna hitam dan coklat.

Kain berwarna hijau muda bercorak bunga merah jambu pun semakin membuatnya terlihat anggun. Hiasan rumbai-rumbai berwarna hijau di bagian bahunya pun semakin melengkapi pernak-pernik di pakaiannya itu.

Namun, yang paling mencuri perhatian adalah mahkota yang digunakan oleh Mariposa. Pasalnya, ia menggunakan tudung saji yang dimodifikasi sedemikian rupa agar terlihat seperti mahkota yang dihiasi dengan banyak shuttlecock. Lalu, hiasan gelang dan kuku-kuku berwarna emas membuat penampilannya terkesan lebih cantik.

Mariposa menjelaskan penampilan uniknya ini bertema Nyi Roro Kidul, yang khas dengan pakaian berwarna hijau. Uniknya, warna tersebut sebenarnya tak sengaja dipilihnya saat membeli kain.

“Sebetulnya kebetulan saja sih karena salah satu kain yang harusnya saya beli warna biru, tapi ternyata warna hijau. Terus ketika saya konsultasi ke temen saya, ya sudah sekalian saja Nyi Roro Kidul. Lalu, saya lengkapi lagi aksesorisnya seperti gelang kupu-kupu ini,” kata Mariposa kepada MNC Portal Indonesia (MPI) di Istora Senayan, Jumat (26/1/2024).

Pria bernama asli Deni itu pun menjelaskan dirinya menyiapkan kostum unik untuk digunakan menonton Indonesia Masters 2024 ini selama satu bulan lamanya. Lalu, ia membutuhkan waktu sekira 30 menit untuk mengenakannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/40/2880274/jelang-final-indonesia-masters-i-2023-lanny-tria-ribka-sugiarto-ingin-buktikan-diri-layak-jadi-unggulan-pertama-7IBvmWAEPk.jpg
Jelang Final Indonesia Masters I 2023, Lanny Tria/Ribka Sugiarto Ingin Buktikan Diri Layak Jadi Unggulan Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/40/2878290/hasil-indonesia-masters-i-2023-komang-ayu-cahya-dewi-dan-ester-nurumi-tri-wardoyo-lolos-ke-16-besar-kRmPUkjyyp.jpg
Hasil Indonesia Masters I 2023: Komang Ayu Cahya Dewi dan Ester Nurumi Tri Wardoyo Lolos ke 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/40/2877949/hasil-indonesia-masters-i-2023-langkah-zachariah-joasiahno-hediana-julimarbela-dihentikan-pasangan-thailand-MIGO1oKonu.jpg
Hasil Indonesia Masters I 2023: Langkah Zachariah Joasiahno/Hediana Julimarbela Dihentikan Pasangan Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/01/40/2757432/bikin-kejutan-di-indonesia-masters-2023-aksi-jafar-hidayatullah-aisyah-salsabila-diharapkan-bisa-motivasi-para-senior-6UN9LlDT2j.jpg
Bikin Kejutan di Indonesia Masters 2023, Aksi Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Diharapkan Bisa Motivasi Para Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/01/40/2757322/penyebab-leo-rolly-daniel-marthin-susah-payah-kalahkan-ganda-denmark-di-thailand-masters-2023-NXPigMX8ta.jpg
Penyebab Leo Rolly/Daniel Marthin Susah Payah Kalahkan Ganda Denmark di Thailand Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/31/40/2756701/rionny-mainaky-lega-jonatan-christie-dan-leo-rolly-daniel-marthin-sabet-juara-di-indonesia-masters-2023-JZVEAPxKEF.jpg
Rionny Mainaky Lega Jonatan Christie dan Leo Rolly/Daniel Marthin Sabet Juara di Indonesia Masters 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement