HOME SPORTS SPORT LAIN

Usai Kalahkan Abby Vernon di Perempatfinal Junior U-17 9 Ball Indonesia International Open 2024, Albert Januarta Incar Gelar Juara

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |21:07 WIB
Usai Kalahkan Abby Vernon di Perempatfinal Junior U-17 9 Ball Indonesia International Open 2024, Albert Januarta Incar Gelar Juara
Pebiliar asal Indonesia, Albert Januarta di Indonesia International Open 2024. (Foto: Rio Eristiawan/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pebiliar muda Tanah Air, Albert Januarta tampil luar biasa saat mengalahkan Abby Vernon di babak perempatfinal Junior U-17 9 Ball Indonesia International Open (IIO) 2024. Menariknya, Albert mengaku tak menemukan kesulitan saat merebt tiket ke semifinal tersebut, kini ia bahkan semakin termotivasi untuk menjadi juara dunia.

Bertanding di Park Tower, Kebon Sirih, Jakarta pada Rabu (24/1/2024) sore WIB, Albert sukses meraih kemenangan 9-4. Bahkan, ia sempat membuat Abby merasa frustasi dalam pertandingan tersebut.

Sementara selepas pertandingan, Albert mengaku tidak mengalami kesulitan menghadapi Abby. Ia pun mengaku memiliki persiapan khusus untuk tampil di IIO 2024.

“Sebenernya, engga ada kesulitan apa-apa cuman di break aja. Ada dong, pastinya latihan one shoot, sering berolahraga sama kaga pola makan,” kata Albert Junarta kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (24/1/2024).

Albert Januarta di Indonesia International Open 2024

Albert pun mengaku sudah mengetahui lawan untuk babak selanjutnya. Ia menargetkan untuk menjadi juara dunia.

Halaman:
1 2
