Hasil Indonesia International Open 2024: Kalahkan Rekan Senegara, Albert Januarto Lolos ke Semifinal

Pebiliar asal Indonesia, Albert Januarta di Indonesia International Open 2024. (Foto: Rio Eristiawan/MPI)

JAKARTA - Kemenangan berhasil diamankan pebiliar muda Tanah Air, Albert Januarta di babak perempatfinal Indonesia Internatinal Open (IIO) 2024, pada Rabu (24/1/2024) sore WIB. Bermain di Park Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Albert menang dengan skor 9-4 atas wakil Indonesia lainnya, yakni Abby Vernon dan memastikan diri lolos ke semifinal.

Jalannya Pertandingan

Albert tampil meyakinkan dan membuat Abby harus tertinggal 2-0. Namun, ia gagal menjaukan keunggulan dan membuat lawannya mampu mengejar ketertinggalan menjadi 2-1.

Sementara Abby gagal untuk menyamakan keadaan usai salam membuat perhitungan. Alhasi, Albert sukses memperlebar keunggulan menjadi 3-1.

Usaia berhasil memimpin, tetapi Albert justru kesulitan untuk menjauhkan keunggulan dan Abby menujukan akurasinya dengan baik. Kendati demikian, Albert masih bisa memimpin 3-2 atas lawannya tersebut.

Meski Abby bisa memberikan perlawan, tetapi Albert masih mampu untuk menjaga keunggulan. Ia pun kembali memperlebar jarak untuk unggul 4-2.