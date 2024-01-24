Hasil Indonesia International Open 2024: Dikalahkan Pebiliar Jepang, Rigel Surya Aditya Terhenti di Perempatfinal

JAKARTA - Perjuangan pebiliar muda Tanah Air, Rigel Aditia Surya dipastikan berhenti di babak perempatfinal Junior U-17 9 Ball dalam ajang Indonesia International Open (IIO) 2024. Hal itu dikarenakan Rigel kalah dari pebiliar asal Jepang, Kento Oda dengan skor 4-9 dalam pertandingan yang digelar di Park Tower, Kebon Sirih, Jakarta pada Rabu (24/1/2024) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Rigel menujukan penampilan bagus pada awal pertandingan, tetapi lawannya bisa menujukan akruasi apik. Hasilnya, Rigel harus tertinggal 0-2.

Meski sempat tertinggal, tetapi Rigel mampu bangkit dan kembali menujukan penampilan bagu. Atlet biliar berusia 11 tahun itu pin mampu menipiskan ketertinggalan menjadi 1-2 dari lawannya asal Jepang.

Sementara Rigel berhasil menyamakan angka, setelah Kento melakukan kesalahan. Kendati demikian, Rigel harus kembali tertinggal 2-3 usai Oda menujukan akurasinya yang luar biasa.

Rigel tampak tak puas dengan keputusannya, sehingga membuatnya semakin sulit untuk menambah angka. Ia pun tertinggal 2-4 dari Oda.