Hasil Perempatfinal Australia Open 2024: Daniil Medvedev Tembus Semifinal, Carlos Alcaraz Tersingkir!

HASIL perempatfinal Australia Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Petenis tunggal pria asal Rusia, Daniil Medvedev, sukses melaju ke babak semifinal Australia Open 2024. Sementara Carlos Alcaraz, dia gagal melaju ke babak selanjutnya.

Bertanding di Rod Laver Arena, Daniil Medvedev tak mendapatkan kemenangan mudah atas Hubert Hurkacz. Pasalnya pada set pertama, ia meraih kemenanangan 7-6 (7-4) atas Hubert Hurkacz.

Kemudian, Daniil Medvedev harus menelan kekalahan 2-6 dari lawannya di set kedua. Namun, ia mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan di set ketiga dengan skor 6-3.

Meski menelan kekalahan 5-7 di set keempat, Daniil Medvedev mampu meraih kemenangan 6-4 atas Hubert Hurkacz. Sementara itu, di babak semifinal, dia akan berhadapan Alexander Zverev.