Hasil Australia Open 2024: Kalahkan Taylor Fritz, Novak Djokovic Amankan Tiket Semifinal

MELBOURNE - Petenis asal Serbia, Novak Djokovic sukses mengalahkan tunggal putra Amerika Serikat, Taylor Fritz di perempatfinal Australia Open 2024, Selasa (23/1/2024) siang WIB. Bermain di Rod Laver Arena, Melbourne, Australia, Djokovic menang dan sukses mengamankan tiket ke semifinal.

Djokovic harus susah payah meraih kemenangan atas Fritz. Ia berjuang dalam empat set dan akhirnya menang lewat skor 7(7)-6(3), 4-6, 6-2, dan 6-3.

Jalannya Pertandingan

Begitu set pertama dimulai, Fritz langsung melakukan servis pada game 1. Jagoan Amerika Serikat itu kemudian memenangkan poin dengan Forehand Winner. Setelah itu, Fritz kehilangan poin dengan Forehand Unforced Error.

Permainan ofensif The Djoker -julukan Novak Djokovic- kemudian dipertontonkan hingga membuat Fritz sedikit kewalahan. Bagaimana tidak, jagoan Serbia tersebut mampu menyamakan kedudukan hingga membuat Fritz menjatuhkan keringatnya lebih deras.

Djokovic terus melancarkan pukulan keras dan akuratnya dari game ke game pada set pertama ini. Berbekal pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Djokovic pun sukses menutup set pertama dengan kemenangan tipis di angka 7(7)-6(3) atas Fritz.

Berlanjut di set kedua, Fritz ogah tinggal diam dan langsung tancap gas hingga sempat memimpin 1-0. Pemain asal Amerika Serikat itu kemudian masih bisa mempertahankan keunggulannya di angka 2-1.