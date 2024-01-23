Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2024: Kalahkan Taylor Fritz, Novak Djokovic Amankan Tiket Semifinal

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |17:30 WIB
Hasil Australia Open 2024: Kalahkan Taylor Fritz, Novak Djokovic Amankan Tiket Semifinal
Tunggal putra asal Serbia, Novak Djokovic. (Foto: Reuters)
A
A
A

MELBOURNE - Petenis asal Serbia, Novak Djokovic sukses mengalahkan tunggal putra Amerika Serikat, Taylor Fritz di perempatfinal Australia Open 2024, Selasa (23/1/2024) siang WIB. Bermain di Rod Laver Arena, Melbourne, Australia, Djokovic menang dan sukses mengamankan tiket ke semifinal.

Djokovic harus susah payah meraih kemenangan atas Fritz. Ia berjuang dalam empat set dan akhirnya menang lewat skor 7(7)-6(3), 4-6, 6-2, dan 6-3.

Jalannya Pertandingan

Begitu set pertama dimulai, Fritz langsung melakukan servis pada game 1. Jagoan Amerika Serikat itu kemudian memenangkan poin dengan Forehand Winner. Setelah itu, Fritz kehilangan poin dengan Forehand Unforced Error.

Permainan ofensif The Djoker -julukan Novak Djokovic- kemudian dipertontonkan hingga membuat Fritz sedikit kewalahan. Bagaimana tidak, jagoan Serbia tersebut mampu menyamakan kedudukan hingga membuat Fritz menjatuhkan keringatnya lebih deras.

Novak Djokovic

Djokovic terus melancarkan pukulan keras dan akuratnya dari game ke game pada set pertama ini. Berbekal pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Djokovic pun sukses menutup set pertama dengan kemenangan tipis di angka 7(7)-6(3) atas Fritz.

Berlanjut di set kedua, Fritz ogah tinggal diam dan langsung tancap gas hingga sempat memimpin 1-0. Pemain asal Amerika Serikat itu kemudian masih bisa mempertahankan keunggulannya di angka 2-1.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/40/3023936/kisah-lee-zii-jia-pebulutangkis-malaysia-yang-juara-australia-open-2024-sempat-dilatih-dan-konflik-dengan-pelatih-indonesia-KWTplVRGS0.jpg
Kisah Lee Zii Jia, Pebulutangkis Malaysia yang Juara Australia Open 2024 Sempat Dilatih dan Konflik dengan Pelatih Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/40/3022605/gagal-juarai-australia-open-2024-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-kalah-dari-segi-kecepatan-dan-tenaga-3nlxDO2u0x.jpg
Gagal Juarai Australia Open 2024, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Kalah dari Segi Kecepatan dan Tenaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/40/3022587/kisah-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-tetap-bangga-raih-runner-up-di-australia-open-2024-meski-usia-sudah-tak-muda-GftkA8rZmC.jpg
Kisah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Tetap Bangga Raih Runner-up di Australia Open 2024 meski Usia Sudah Tak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/40/3022519/sabet-gelar-juara-australia-open-2024-febriana-dwipuji-amalia-cahaya-tak-mau-berpuas-diri-O6Ggbtzndk.jpg
Sabet Gelar Juara Australia Open 2024, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Tak Mau Berpuas Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/40/3022371/meski-gagal-juara-ester-nurumi-puas-dengan-pencapaiannya-di-australia-open-2024-Z2qsUHpmo2.jpg
Meski Gagal Juara, Ester Nurumi Puas dengan Pencapaiannya di Australia Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/40/3022362/australia-open-2024-febriana-amallia-terharu-sabet-gelar-perdana-bwf-world-tour-super-500-7JNmOWMicI.jpg
Australia Open 2024: Febriana/Amallia Terharu Sabet Gelar Perdana BWF World Tour Super 500
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement