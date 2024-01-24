Ingin Taklukkan Motor Ducati Lebih Cepat, Marc Marquez Bakal Belajar dari Francesco Bagnaia dan Jorge Martin

RICCIONE – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez ingin menaklukkan motor Desmosedici dengan cepat di MotoGP 2024. Karena itu, ia rela belajar dari para juniornya, yakni Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Jorge Martin (Pramac Ducati) yang jelas lebih memahami motor pabrikan Ducati tersebut.

MotoGP 2024 menjadi musim berbeda untuk Marc Marquez. Sebab, ia telah secara resmi diperkenalkan sebagai bagaian dari Gresini Racing pada Sabtu 20 Januari 2024 malam waktu setempat di Riccione, Italia.

Pasalnya, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- untuk kali pertama pindah tim di MotoGP setelah 11 tahun bersama Repsol Honda sejak melakukan debutnya di kelas utama pada 2013 silam. Selama berada di pabrikan Jepang itu ia suda meraih kesuksesan yang luar biasa dengan memenangi enam gelar juara MotoGP.

Sementara bersama Ducati, Marc Marquez mengaku akan mengincar Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Ia menjelaskan hal tersebut dilakukannya untuk bisa tampil bagus berasama Ducati dan cara tersebut dilakukan oleh pembalap-pembalap yangbaru bergabung dengan Honda untuk bisa bersing dengannya.

“Logikanya ketika pembalap baru tiba di Honda, mereka mengincar saya,” kata Marc Marquez dikutip dari Crash, Selasa (23/1/2024)

“Sekarang saya akan melakukan hal yang sama dengan Bagnaia dan Martin yang merupakan dua yang terkuat dan yang membuat perbedaan,” ujarnya