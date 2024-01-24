Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ingin Taklukkan Motor Ducati Lebih Cepat, Marc Marquez Bakal Belajar dari Francesco Bagnaia dan Jorge Martin

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |00:00 WIB
Ingin Taklukkan Motor Ducati Lebih Cepat, Marc Marquez Bakal Belajar dari Francesco Bagnaia dan Jorge Martin
Marc Marquez bersama Jorge Martin dan Francesco Bagnaia di MotoGP 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

RICCIONE – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez ingin menaklukkan motor Desmosedici dengan cepat di MotoGP 2024. Karena itu, ia rela belajar dari para juniornya, yakni Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Jorge Martin (Pramac Ducati) yang jelas lebih memahami motor pabrikan Ducati tersebut.

MotoGP 2024 menjadi musim berbeda untuk Marc Marquez. Sebab, ia telah secara resmi diperkenalkan sebagai bagaian dari Gresini Racing pada Sabtu 20 Januari 2024 malam waktu setempat di Riccione, Italia.

Pasalnya, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- untuk kali pertama pindah tim di MotoGP setelah 11 tahun bersama Repsol Honda sejak melakukan debutnya di kelas utama pada 2013 silam. Selama berada di pabrikan Jepang itu ia suda meraih kesuksesan yang luar biasa dengan memenangi enam gelar juara MotoGP.

Sementara bersama Ducati, Marc Marquez mengaku akan mengincar Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Ia menjelaskan hal tersebut dilakukannya untuk bisa tampil bagus berasama Ducati dan cara tersebut dilakukan oleh pembalap-pembalap yangbaru bergabung dengan Honda untuk bisa bersing dengannya.

Marc Marquez

“Logikanya ketika pembalap baru tiba di Honda, mereka mengincar saya,” kata Marc Marquez dikutip dari Crash, Selasa (23/1/2024)

“Sekarang saya akan melakukan hal yang sama dengan Bagnaia dan Martin yang merupakan dua yang terkuat dan yang membuat perbedaan,” ujarnya

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement