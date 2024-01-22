Hasil Australia Open 2024: Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Terhenti di Babak Kedua Sektor Ganda Campuran!

HASIL Australia Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Petenis Indonesia, Aldila Sutjiadi, harus menghentikan perjalanannya di babak kedua pada sektor ganda campuran.

Berpasangan dengan petenis Selandia Baru, Michael Venus, Aldila kalah dari duet tuan rumah, Marc Polmans/Olivia Gadecki. Mereka tumbang usai bertarung tiga set yang berakhir dengan skor 7-5, 3-6 dan 6-10 di Lapangan 2 Melbourne Park, Melbourne, Senin (22/1/2024) siang WIB.

Dengan hasil tersebut, perjalanan Aldila di Grand Slam pembuka tahun ini tersebut sudah berakhir. Sebelumnya, dia juga telah gugur di sektor ganda putri.

Aldila mentas di sektor ganda putri dengan status unggulan ke-13 dengan petenis Jepang, Miyu Kato. Mereka takluk di babak pertama usai dilibas pasangan Rusia, Anna Kalinskaya/Ekaterina Alexandrova, dengan skor 3-6, 6-0 dan 5-7.

Jalannya Pertandingan

Venus/Aldilla memulai pertandingan dengan buruk. Mereka kesulitan untuk mengimbangi permainan lawan sehingga tertinggal lebih dulu 1-3.

Namun, pasangan gado-gado itu perlahan-lahan bisa bangkit untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Pertarungan sengit pun berlanjut selepas itu di mana kedua pasangan saling kejar mengejar angka hingga menginjak skor 5-5.

Akan tetapi, pada akhirnya Venus/Aldila tampil lebih efektif dari Polmans/Gadecki. Alhasil, mereka sukses mengamankan kemenangan di set pertama dengan skor 6-3.