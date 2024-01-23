Francesco Bagnaia Akui Motor Ducati Alami Peningkatan Jelang MotoGP 2024

TRENTINO – Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) menyebut Desmosedici GP24 telah mengalami peningkatan. Hal-hal yang diinginkannya untuk ditingkatkan dari musim lalu sudah dikabulkan oleh Ducati.

Ducati Lenovo telah resmi meluncurkan motor baru mereka untuk mengarungi MotoGP 2024 di Madonna di Campiglio, Trentino, Italia pada Senin (22/1/2024). Motor Desmosedici GP24 itu akan menjadi tunggangan Bagnaia untuk mempertahankan gelar juaranya di musim depan.

Pada musim lalu, Bagnaia tampil luar biasa. Dia mendominasi hampir di sepanjang musim. Namun, dia merasa sering kewalahan ketika tampil di hari pertama balapan.

Akan tetapi, rider asal Italia itu mengatakan kini kekurangan yang ada di motor lamanya telah diperbaiki oleh Ducati. Dia pun merasakan peningkatan yang cukup signifikan dalam tes pascamusim di Valencia pada akhir musim 2023 lalu.

“Motor tahun lalu hampir sempurna, namun di beberapa area sulit. Saya menderita pada beberapa hari Jumat. Ini meningkat dalam beberapa aspek yang kami minta, karena gaya kami serupa,” kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Senin (22/1/2024).