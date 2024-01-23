Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Akui Motor Ducati Alami Peningkatan Jelang MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |09:15 WIB
Francesco Bagnaia Akui Motor Ducati Alami Peningkatan Jelang MotoGP 2024
Francesco Bagnaia menilai motor Ducati alami peningkatan jelang MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

TRENTINO – Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) menyebut Desmosedici GP24 telah mengalami peningkatan. Hal-hal yang diinginkannya untuk ditingkatkan dari musim lalu sudah dikabulkan oleh Ducati.

Ducati Lenovo telah resmi meluncurkan motor baru mereka untuk mengarungi MotoGP 2024 di Madonna di Campiglio, Trentino, Italia pada Senin (22/1/2024). Motor Desmosedici GP24 itu akan menjadi tunggangan Bagnaia untuk mempertahankan gelar juaranya di musim depan.

Pada musim lalu, Bagnaia tampil luar biasa. Dia mendominasi hampir di sepanjang musim. Namun, dia merasa sering kewalahan ketika tampil di hari pertama balapan.

Akan tetapi, rider asal Italia itu mengatakan kini kekurangan yang ada di motor lamanya telah diperbaiki oleh Ducati. Dia pun merasakan peningkatan yang cukup signifikan dalam tes pascamusim di Valencia pada akhir musim 2023 lalu.

“Motor tahun lalu hampir sempurna, namun di beberapa area sulit. Saya menderita pada beberapa hari Jumat. Ini meningkat dalam beberapa aspek yang kami minta, karena gaya kami serupa,” kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Senin (22/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement