Ambil Risiko Gabung Honda yang Lagi Terpuruk di MotoGP, Begini Kata Luca Marini

PEMBALAP anyar Repsol Honda, Luca Marini, membicarakan soal langkahnya yang penuh risiko memutuskan pindah tim pada MotoGP 2024. Dia mengaku tak khawatir dengan segala risiko yang akan dihadapi ke depannya.

Ya, langkah Luca Marini gabung Repsol Honda di MotoGP 2024 jadi sorotan. Pasalnya, Honda saat ini sedang terpuruk di MotoGP. Honda bahkan finis di posisi terakhir klasemen konstruktor MotoGP 2023.

Di klasemen pembalap, para pembalap Honda juga tercecer di posisi bawah. Hanya Marc Marquez yang ada di posisi paling baik, itu pun hanya menempati urutan ke-14.

Sisanya, rekan setim Marquez di Repsol Honda, Joan Mir, hanya bisa menempati posisi ke-22. Lalu, di LCR Honda, Alex Rina menempati urutan ke-19 dan Takaaki Nakagami ke-18.