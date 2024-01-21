Nadia Padovani Klaim Punya Andil Persatukan Keluarga Marc Marquez

Marc dan Alex Marquez kembali bersatu dalam satu tim musim depan (Foto: Twitter/@GresiniRacing)

FAENZA – Bos Gresini Racing, Nadia Padovani, berkisah tentang bagaimana ikut andil menyatukan keluarga Marc Marquez. Tim asal Italia itu berhasil membuat Julia Marquez -ayah dari Marc dan Alex- tidak kerepotan lagi di paddock.

Marquez diketahui baru saja merapat ke Gresini Racing untuk MotoGP 2024. Ia akan bertandem dengan adik kandungnya, Alex Marquez, yang sudah lebih dulu membela tim itu pada musim 2023.

Marquez bersaudara diyakini bisa tampil menggebrak pada MotoGP musim ini. Padovani mengatakan, ada tekad membara dari Marc dan Alex meskipun ada perbedaan di antara kakak beradik itu.

“Saya sangat menyukainya, dia (Marc Marquez) sangat bertekad, sangat yakin pada dirinya sendiri. Saya kenal Alex dan mereka sangat dekat," ungkap Padovani, dikutip dari Motosan, Minggu (21/1/2024).

"Semua saudara kandung itu berbeda-beda, tapi saya kenal orang tuanya yang merupakan orang-orang yang sangat baik, saya kenal Alex yang luar biasa. Saya tidak berpikir Marc adalah kambing hitam seperti yang dilukiskan semua orang, justru sebaliknya,” imbuh perempuan asal Italia itu.

Lebih lanjut, Padovani bercerita bagaimana Gresini ikut andil dalam mempersatukan keluarga Marquez. Hal itu membuat Julia tak lagi perlu bolak-balik garasi Repsol Honda dan Gresini pada pekan balapan.