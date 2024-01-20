Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2024: Shang Juncheng Cedera, Carlo Alcaraz Rebut Tiket 16 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |13:30 WIB
Hasil Australia Open 2024: Shang Juncheng Cedera, Carlo Alcaraz Rebut Tiket 16 Besar
Petenis asal Spanyol, Carlos Alcaraz. (Foto: Reuters)
A
A
A

MELBOURNE – Petenis asal Spanyol, Carlos Alcaraz memastikan diri lolos ke 16 besar Australia Open 2024. Kepastian itu diraih Alcaraz usai lawannya, Shang Juncheng memutuskan mundur karena mengalami cedera.

Pertandingan 32 besar yang dimainkan Alcaraz itu digelar di Rod Laver Arena, Melbourne, Australia pada Sabtu (20/1/2024). Alcaraz yang bermain konsisten menang setelah Shang memutuskan mundur karena cedera kaki kanan pada set ketiga (6-1, 6-1, 1-0).

Jalannya Pertandingan

Carlos Alcaraz langsung tancap gas sejak awal pertandingan di set pertama. Jagoan tenis Spanyol itu bermain dengan kombinasi pukulan cepat nan keras yang menghujam pertahanan Shang.

Alih-alih melawan, Shang justru banyak melakukan kesalahan fatal yang berujung poin bagi Alcaraz. Tidak butuh waktu lama, Alcaraz akhirnya mampu membungkam Shang 6-1 pada set pertama.

Carlos Alcaraz

Memasuki set kedua, Alcaraz kembali bermain agresif untuk menutup ruang serang dari Shang. Petenis ranking dua dunia itu kerap memanfaatkan sisi kosong yang ditinggalkan oleh Shang untuk mencetak poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
