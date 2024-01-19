Hasil Australia Open 2024: Novak Djokovic Mulus Melaju ke 16 Besar

MELBOURNE - Novak Djokovic berhasil meraih kemenangan di babak ketiga Australia Open 2024. Dia mengalahkan wakil Argentina, Tomas Martin Etcheverry, dengan skor 6-3, 6-3 dan 7-6 (7-2).

Dengan hasil tersebut, Djokovic berhasil melompat ke babak 16 besar Australia Terbuka 2024. Selanjutnya, ia akan berhadapan dengan unggulan ke-20 asal Prancis, Adrian Mannarino.

Dalam laga yang berlangsung di Rod Laver Arena, Melbourne, Jumat (19/1/2024) sore WIB, Djokovic mendapatkan perlawanan sengit dari Etcheverry sejak awal pertandingan. Mereka saling jual beli serangan hingga menginjak skor 2-2. Selepas itu barulah pukulan-pukulan forehand andalannya membuat sang lawan kerepotan sehingga dia mampu mengamankan kemenangan di set pertama dengan skor 6-3.

Pada set kedua, Djokovic masih mendominasi. Dengan servicenya yang mematikan, ia terus membuat sang lawan kerepotan. Hasilnya, meski Etcheverry terus berusaha mengejar di angka 2-3 dan 3-4, pada akhirnya bintang asal Serbia itu berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 6-3.

Pertarungan sengit kembali terjadi di set ketiga. Meski selalu dalam posisi memimpin, peraih 24 gelar Grand Slam itu selalu bisa dikejar oleh Etcheverry hingga menginjak angka 6-6.

Beruntung, Djokovic bermain lebih apik saat tie break. Dia mampu mengamankan tiga poin beruntun lebih dulu sebelum akhirnya menutup pertandingan dengan skor 7-6 (7-2).