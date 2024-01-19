Main Agresif Jadi Kunci Sukses Anthony Ginting ke Perempat Final India Open 2024

NEW DELHI – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, sukses melompat ke perempat final India Open 2024 setelah menghajar wakil Jepang, Kenta Nishimoto, di babak 16 besar dengan skor 21-8 dan 21-17. Dia menilai keberhasilannya meraih kemenangan adalah berkat strateginya yang berjalan lancar.

Dalam laga yang digelar di K. D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Kamis (18/1/2024) malam WIB itu, Ginting tampil cemerlang di gim pertama. Dia unggul jauh 11-5 saat interval dan dengan mudah menambah keunggulannya menjadi 16-8 hingga kemudian menang dengan skor telak 21-8.

Pada gim kedua, Tsuneyama memberikan perlawanan sengit yang membuat skor imbang terus terjadi hingga menginjak skor 6-6. Bahkan, Ginting sempat tertinggal 6-8, tetapi dia bisa berbalik unggul 11-9.

Usai rehat, Onik -sapaan Ginting sempat ketinggalan lagi di angka 12-13. Akan tetapi, dengan cepat pemain ranking dua dunia itu bisa menemukan permainan terbaiknya lagi untuk kembali memimpin di angka 16-13 dan mengunci kemenangan dengan skor 21-17.

Pemain berusia 27 tahun itu pun menilai kesuksesannya membungkam Tsuneyama terjadi karena semua strateginya berjalan dengan baik. Kombinasi permainan agresif dan kesabarannya menjadi kunci kemenangannya hari ini.

“Hari ini coba bermain agresif tapi lebih sabar, lebih tidak terburu-buru. Juga semaksimal mungkin tidak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri dan Puji Tuhan hari ini cukup berhasil,” kata Ginting dikutip dari rilis PBSI, Kamis (18/1/2024).