Hasil Australia Open 2024: Iga Swiatek Lanjut ke Putaran Ketiga Usai Susah Payah Kalahkan Danielle Rose Collins

MELBOURNE - Petenis asal Polandia, Iga Swiatek sukses lolos ke putaran ketiga Australia Open 2024. Ia pun berhasil lolos usai susah payah mengalahkan wakil Amerika Serikat, Danielle Rose Collins di putaran kedua yang berlangsung di Rod Laver Arena, Kamis (18/1/2024) siang WIB.

Iga Swiatek tepatnya menang dengan skor 6-4, 3-6, 6-4. Dengan kemenangan itu, petenis tunggal putri peringkat satu dunia tersebut pun memastikan diri lolos ke babak selanjutnya.

Jalannya Pertandingan

Iga Swiatek memulai set pertama dengan kurang meyakinkan dan harus tertinggal 1-3 dari Danielle Rose Collins. Namun, ia berhasil bangkit untuk menyamakan keadaan menjadi 3-3.

Meski Danielle Rose Collins sempat memberikan perlawan, tetapi Iga Swiatek mampu menutup set pertama dengan kemenangan 6-4. Iga Swiatek mengalami kesulitan di set kedua, setelah tertinggal 1-3 dari Danielle Rose Collins.

Petenis berusia 22 tahun itu sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 3-5 dari lawannya. Namun, Iga Swiatek harus merelakan set kedua diambil oleh Danielle Rose Collins usai kalah 3-6.

Iga Swiatek kembali kesulitan untuk mengimbangi permainan Danielle Rose Collins di awal set ketiga. Ia pun harus tertinggal 2-4 dari lawannya tersebut.