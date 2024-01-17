Mengintip Ramalan sang Legenda Valentino Rossi untuk MotoGP 2024

Valentino Rossi dan para pembalap anak didiknya di Academy VR46. (Foto: Instagram/@vr46academyofficial)

MENGINTIP ramalan sang legenda Valentino Rossi untuk MotoGP 2024 menarik dikulik. Dia memprediksi para anak didiknya di Academy VR46 akan bersinar di MotoGP tahun ini.

Ya, sederet pembalap jebolan Academy VR46 akan mentas di MotoGP 2024. Mereka adalah Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, dan Luca Marini. Tiga nama terdepan akan membela tim Ducati, sementara Luca Marini berseragam Honda.

Bagnaia yang sukses juara MotoGP 2023, masih akan membela tim pabrikan Ducati. Sementara itu, Morbidelli akan menjalani musim perdananya membela tim satelit Ducati, yakni Pramac. Lalu, Bez -sapaan akrab Bezzecchi- masih akan setia membela tim balap Valentino Rossi, yakni VR46 Racing.

Hanya Luca Marini yang tak lagi membela Ducati. Dia memutuskan bergabung ke tim pabrikan Honda untuk menggantikan Marc Marquez yang pindah ke Gresini Ducati.

Mendapati hal ini, Rossi pun meramal bahwa para anak didiknya itu akan berkiprah manis di MotoGP 2024. Penyebabnya, Pecco -sapaan akrab Bagnaia- dkk akan mendapat motor yang sangat kompetitif.

Prediksi itu bahkan turut diberikan Rossi kepada Luca Marini. Padahal diketahui, Honda terpuruk dalam beberapa musim terakhir karena kinerja motor balapnya yang buruk.