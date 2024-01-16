2 Momen yang Langsung Bikin Casey Stoner Tak Respek Lagi dengan Valentino Rossi

DUA momen ini langsung bikin Casey Stoner tak respek lagi dengan Valentino Rossi. Kedua pembalap memang dikenal terlibat rivalitas sengit pada kurun 2007-2012.

Baik Stoner mau pun Rossi sudah sama-sama pensiun dari ajang balap MotoGP. Akan tetapi, rivalitas kedua juara dunia itu masih saja dibahas oleh para penggemar.

Salah satu yang paling dikenang tentu senggolan keduanya di tikungan pertama Sirkuit Jerez-Angel Nieto pada balapan MotoGP Spanyol 2011. Ketika itu, Stoner jatuh gara-gara tertabrak motor Rossi yang terjatuh.

Usai balapan, Stoner tak ragu menyebut ambisi Rossi melampaui bakatnya. The Doctor sempat mendatangi garasi tim Repsol Honda untuk meminta maaf. Namun, hal itu tidak bisa diterima lantaran pembalap asal Italia tersebut masih mengenakan helm dan sarung tangan!

BACA JUGA: Daftar Pembalap MotoGP Terbaik Versi Casey Stoner

Stoner lalu menyebut momen itu membuatnya kehilangan rasa hormat terhadap Rossi. Ia benar-benar kecewa dengan sikap VR46.

"Pada momen itu saya sedikit kecewa dengan Valentino (Rossi) yang datang dengan helm. Bagi saya, ketika dia kembali ke boks untuk meminta maaf dan mengenakan sarung tangan, helm, saya sama sekali tidak respek," tukas Stoner kepada Moto.it.