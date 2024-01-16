Mengulik Kode YZR-M1 Motor Kepunyaan Valentino Rossi saat Balapan MotoGP

MENGULIK kode YZR-M1 motor kepunyaan Valentino Rossi saat balapan MotoGP tentu menarik. Sebab, Yamaha punya alasan tersendiri memberi nama kuda besinya YZR-M1.

Seperti tim-tim lain, Yamaha juga memberi kode pada motor balapnya. Honda, misalnya, memberi kode RC213V pada kuda besi andalannya sejak 2013. Lalu, Ducati memberi nama jagoannya Desmosedici GP.

Tentu, setiap tim atau pabrikan punya alasan tersendiri memberi kode tersebut. Lalu, apa alasan Yamaha memberi kode YZR-M1 untuk motor andalannya?

Dirangkum dari berbagai sumber, kode YZR merupakan warisan Yamaha sejak masih berkompetisi di ajang GP 500 yang memakai mesin 2 tak. Ketika itu, mereka memberi kode motornya YZR500.

Y merujuk pada Yamaha, sementara Z adalah spesifikasi motor kompetisi, dan huruf R mengacu pada Roadracing atau motor balap jalan raya. Kode YZR itu dipertahankan karena pabrikan berlogo garpu tala tersebut mempertahankan ciri khas stabilitas dan kelincahan sasis.

M1 merupakan singkatan dari Mission 1 atau tantangan kompetisi baru MotoGP yang menggunakan mesin 4 tak. Angka satu merefleksikan keinginan Yamaha untuk menjadi yang terbaik di setiap musimnya.