Targetkan Pindah ke Tim Pabrikan Ducati di MotoGP 2025, Marco Bezzecchi Siap Bersaing dengan Jorge Martin

TAVULLIA – Pembalap Tim Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi telah menabuh genderang perang dengan para pembalap Ducati lainnya jelang MotoGP 2024 berlangsung. Sebab ia secara lantang menegaskan akan berusaha mengincar satu tempat di pabrikan Ducati untuk musim 2025.

Ya, MotoGP 2024 akan menjadi musim yang sengit untuk para pembalap karena kebanyakan kontrak semua rider berakhir di pengujung musim. Karena itu, para pembalap pun akan menjadi MotoGP 2024 sebagai ajang pembuktian diri agar mendapatkan kontrak baru atau menarik minat tim lain.

Hal itu juga akan dilakukan Bezzecchi. Menariknya, berkat penampilan apiknya di MotoGP 2023, ada rumor rider jebolan akademi VR46 itu sudah dilirik oleh sejumlah tim di luar Ducati.

Sementara banyak tim akan berusaha mendapatkan jasa Marco Bezzecchi untuk tampil di MotoGP 2025. Namun, pembalap berusia 25 tahun itu pun telah menentukan tim mana yang ada dibelanya untuk 2025.

Marco Bezzecchi mengakui ingin bergabung dengan tim pabrikan Ducati, karena hal tersebut adalah impiannya sejak kecil. Ia juga menyukai sistem kerja dan membuatnya ingin berada di Ducati Lenovo.

"Saya ingin menjadi pembalap pabrikan untuk Ducati. Ini adalah impian saya karena saya sangat menyukai cara kerjanya, saya suka proyeknya, saya suka semuanya," kata Marco Bezzecchi dikutip dari Speed Week, Sabtu (13/1/2024).