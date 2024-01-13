Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Golden State Warriors Jinakkan Chicago Bulls

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |15:23 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Golden State Warriors Jinakkan Chicago Bulls
Golden State Warriors sukses menaklukkan Chicago Bulls dalam lanjutan NBA 2023-2024 (Foto: Reuters/Kamil Krzaczynski)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Sabtu (13/1/2024) sudah diketahui. Golden State Warriors sukses menaklukkan Chicago Bulls sekaligus melengkapi 10 pertandingan NBA 2023-2024 yang digelar hari ini.

Warriors sukses merengkuh kemenangan di kandang Chicago Bulls, United Center, Illinois, Amerika Serikat. Tim besutan Steve Kerr menang dengan skor meyakinkan atas Bulls 140-131.

Stephen Curry beraksi di laga Chicago Bulls vs Golden State Warriors (Foto: Reuters/Kamil Krzaczynski)

Klay Thompson dan Stephen Curry menjadi sorotan dalam pertandingan itu. Thompson berhasil mencatatkan 30 poin, enam rebound, dan enam assist. Tak beda jauh, Curry tampil gemilang dengan catatan 27 poin, lima rebound, dan sembilan assist.

Kemenangan ini mengakhiri dua kekalahan beruntun Warriors di laga sebelumnya. Meski demikian, Warriors saat ini masih mendekam di posisi 12 klasemen Wilayah Barat NBA 2023-2024.

Hasil positif juga diraih oleh pemuncak klasemen Wilayah Barat, Minnesota Timberwolves. Pasukan Chris Finch berhasil menundukkan Portland Trail 116-93 Blazers di Target Center, Minnesota, Amerika Serikat.

Center Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert berhasil mencatatkan 24 poin dan 17 rebound. Sementara, Karl-Anthony Towns juga sukses menyumbangkan 23 poin, delapan rebound, dan satu assist dalam laga tersebut.

Halaman:
1 2
