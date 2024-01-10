Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dulu Rival Sengit, Andrea Dovizioso Kini Jagokan Marc Marquez Bersinar di MotoGP 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |03:23 WIB
Dulu Rival Sengit, Andrea Dovizioso Kini Jagokan Marc Marquez Bersinar di MotoGP 2024
Andrea Dovizioso dan Marc Marquez. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BORGO PANIGALE – Mantan bintang MotoGP, Andrea Dovizioso, menyoroti kehadiran eks rival tersengitnya, Marc Marquez, di tim satelit Ducati, Gresini Ducati, pada MotoGP 2024. Dia jagokan Marc Marquez bisa berjaya musim depan dan bahkan meningkatkan level pembalap lain di Ducati.

Marc Marquez bergabung dengan Gresini Ducati pada MotoGP 2024. Pembalap berusia 30 tahun itu akhirnya akan memakai livery yang berbeda setelah 10 tahun membalap untuk Repsol Honda.

Marc Marquez

Marquez akan bertandem dengan adik kandungnya, Alex Marquez. Meski berstatus sebagai pembalap senior, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- tentu saja merupakan wajah baru di Ducati.

Dovizioso mengakui Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) masih akan menjadi tolok ukur para pembalap Ducati. Namun demikian, sosok Marquez akan menjadi pembeda bagi para pembalap Ducati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement