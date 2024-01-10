Dulu Rival Sengit, Andrea Dovizioso Kini Jagokan Marc Marquez Bersinar di MotoGP 2024

BORGO PANIGALE – Mantan bintang MotoGP, Andrea Dovizioso, menyoroti kehadiran eks rival tersengitnya, Marc Marquez, di tim satelit Ducati, Gresini Ducati, pada MotoGP 2024. Dia jagokan Marc Marquez bisa berjaya musim depan dan bahkan meningkatkan level pembalap lain di Ducati.

Marc Marquez bergabung dengan Gresini Ducati pada MotoGP 2024. Pembalap berusia 30 tahun itu akhirnya akan memakai livery yang berbeda setelah 10 tahun membalap untuk Repsol Honda.

Marquez akan bertandem dengan adik kandungnya, Alex Marquez. Meski berstatus sebagai pembalap senior, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- tentu saja merupakan wajah baru di Ducati.

Dovizioso mengakui Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) masih akan menjadi tolok ukur para pembalap Ducati. Namun demikian, sosok Marquez akan menjadi pembeda bagi para pembalap Ducati.