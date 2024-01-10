Singgung Aprilia, Eks Pembalap MotoGP: Kedatangan Marc Marquez Bikin Performa Ducati Makin Meningkat!

MANTAN pembalap MotoGP, Loris Reggiani, mengomentari kehadiran Marc Marquez di tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing, pada MotoGP 2024. Dia menilai hadirnya Marc Marquez akan membuat performa Ducati semakin meningkat.

Dalam menyoroti peran Marc Marquez, Reggiani juga menyinggung Aprilia. Dia merasa tim itu akan semakin kesulitan bersaing dengan Ducati.

“Kedatangan Marquez membuat saya berpikir bahwa kita akan menyaksikan peningkatan baru dalam performa Ducati,” kata Reggiani, dilansir dari Motosan, Rabu (10/1/2024).

“Bagi saya cukup jelas bahwa Ducati adalah motor yang lebih baik dari Aprilia. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa, baik di dalam maupun di luar. Semua pembalapnya selalu melaju kencang,” lanjutnya.