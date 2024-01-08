Luca Marini Langsung Hubungi Valentino Rossi Usai Dapat Tawaran dari Repsol Honda

TAVULLIA – Luca Marini mengungkapkan dirinya langsung menghubungi sang kakak, Valentino Rossi usai mendapat tawaran dari Repsol Honda. Dia pun mengaku sempat bingung untuk mengutarakan keinginannya kepada The Doctor.

Marini akan memulai perjalanan baru di MotoGP 2024 sebagai pembalap tim pabrikan Honda. Dia punya tugas berat untuk membantu mereka bangkit dari keterpurukan setelah ditinggal sang bintang, Marc Marquez, ke Gresini Ducati.

Pemilihannya sebagai suksesor Marquez bisa dibilang cukup mengejutkan. Sebab, di antara nama-nama mentereng lainnya yang ada saat ini, Marini terbilang ‘cukup medioker’.

Buktinya, pembalap asal Italia itu belum sekalipun meraih kemenangan di MotoGP meski menunggangi motor terbaik di kelas utama yakni Ducati Desmosedici. Walaupun begitu, dia memang menjalani musim terbaiknya pada edisi 2023 lalu di mana dia finis di peringkat delapan dengan 201 poin dan dua podium balapan utama.

Marini pun mengungkapkan bahwa dirinya sempat galau untuk menyampaikan keinginannya pindah ke Repsol Honda kepada Rossi ketika sudah mendapatkan tawaran. Pasalnya, timnya saat ini sedang apik-apiknya setelah berada dalam jalur perebutan gelar juara pembalap dan tim MotoGP 2023 bersama Marco Bezzecchi, tetapi kesempatan hijrah ke tim pabrikan belum tentu datang dua kali.

“Itu menarik. Kami banyak membicarakan hal itu, dialah orang pertama yang saya hubungi (setelah ditawar oleh Honda),” kata Marini dilansir dari Motosan, Minggu (7/1/2023).