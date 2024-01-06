Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Inilah Momen yang Bikin Casey Stoner Tak Respek Lagi dengan Valentino Rossi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |13:49 WIB
Inilah Momen yang Bikin Casey Stoner Tak Respek Lagi dengan Valentino Rossi
Valentino Rossi dan Casey Stoner kala bersama. (Foto: Twitter/@official_cs27)
A
A
A

INILAH momen yang bikin Casey Stoner tak respek lagi dengan Valentino Rossi. Mantan pembalap yang pernah menjadi juara dunia MotoGP sebanyak dua kali, Casey Stoner, belum lama ini kembali muncul dan mengungkapkan hal yang membuatnya hilang respek dengan sosok Valentino Rossi.

Berbicara kepada media Italia, Casey Stoner menyebut insiden kecelakaan antara dirinya dengan Rossi di Sirkuit Jerez pada 2011 jadi penyebab awal dirinya hilang respek dengan The Doctor. Kala itu, Casey Stoner yang telah menjadi pembalap Honda terlibat sebuah kecelakaan dengan Valentino Rossi. Hal itu membuat Stoner merelakan banyak sekali poin.

Casey Stoner dan Valentino Rossi

Selepas balapan, Valentino Rossi datang ke garasi Stoner untuk meminta maaf. Namun anehnya, Rossi datang dengan masih mengenakan setelan racing suit, lengkap dengan helm, sarung tangan, hingga alas kakinya.

Aksi Rossi itu dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan. Stoner merasa, jika tujuan The Doctor murni untuk meminta maaf, seharusnya ia datang dalam keadaan sudah berganti pakaian. Jika datang dengan setelan balapan, dapat diartikan ada sebuah perhatian yang berusaha ditarik oleh Rossi.

“Saat itu saya sedikit kecewa dengan Valentino yang datang dengan helm tersebut. Kesalahan memang terjadi, tetapi sangat jelas bahwa Vale menaruh perhatian karena dia mengalami masa sulit bersama Ducati,” kata Casey Stoner pada Moto.it, dilansir dari Crash, Sabtu (6/1/2023).

Halaman:
1 2

