Jadi Tandem Fabio Quartararo di MotoGP 2024, Alex Rins Ungkap Kondisinya Usai Cedera Panjang

ANDORRA – Alex Rins akan memulai perjalanan baru dalam kariernya di MotoGP dengan menjadi tandem Fabio Quartararo di tim Monster Energy Yamaha pada musim 2024. Jelang menjalani musim baru, Alex Rins pun mengungkapkan kondisinya setelah alami cedera panjang.

Rins memastikan bahwa kondisinya kini semakin membaik menjelang MotoGP 2024. Dia merasa sangat percaya diri untuk terus berkembang dengan motor barunya di tim anyarnya itu.

Setelah libur lebih dari sebulan, Rins merasa kondisi fisiknya semakin membaik. Tak hanya dari segi fisik, dia juga merasa terus mengalami perkembangan dengan motor anyarnya sehingga percaya diri menatap MotoGP 2024.

“Saya baik-baik saja, dengan sensasi yang sangat bagus. Penting untuk diingat bahwa cedera tersebut bukanlah patah tulang normal, tulang tibia saya mengalami cedera parah,” kata Rins dilansir dari Motocyclesports, Sabtu (6/1/2023).

“Namun akhirnya, saya berkembang setiap hari, merasa baik, dan dengan penuh percaya diri untuk berkembang setiap hari dengan motor baru ini,” tambahnya.