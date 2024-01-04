Berpeluang Jumpa Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas di Malaysia Open 2024, Chen Tang/Toh Ee Dapat Wejangan dari Nova Widianto

PETALING JAYA - Ganda campuran asal Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei berpeluang melawan wakil Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari di Malaysia Open 2024. Hal itu bisa menjadi kabar buruk karena Chen/Toh sebelumnya belum pernah menang atas ganda campuran Indonesia tersebut.

Menyadari fakta tersebut, pelatih ganda campuran Malaysia, Nova Widianto pun mencoba memberikan wejangan kepada Chen/Toh. Ia tak mau pasangan ranking sembilan BWF itu kembali menelan kekalahn saat berjumpa Rinov/Pitha.

Chen Tang Jie/Toh Ee Wei memiliki modal bagus untuk mendapatkan title di Malaysia Open 2024 yang berlangsung di Axiata Arena Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia padam 9-14 Januari mendatang. Sebab, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei mampu sempat mengalahkan empat dari lima besar pasangan ranking BWF.

Mereka adalah Yuta Watanabe/Arisa Higashino (ranking dua, Jepang), Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (ranking tiga, Korea Selatan), Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (ranking empat, China), dan Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (peringkat kelima, China). Sementara, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei masih belum bisa mengalahkan ranking satu dunia, yakni pasangan ganda campuran asal China, Zheng Si Wi/Huang Ya Qiong.

Kendati demikian, Nova Widianto justru memberikan peringatan kepada Chen Tang Jie/Toh Ee Wei jika bertemu dengan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas di Malaysia Open 2024. Ia menilai Chen Tang Jie/Toh Ee Wei selalu menelan kekalahan, karena mengikuti ritme permainan pasangan ganda campuran ranking 18 dunia tersebut.

“Tang Jie/Ee Wei tidak seperti biasanya saat bertanding melawan Rinov/Pita. Mereka kalah dalam tiga pertemuan karena cenderung mengikuti ritme permainan lawan,” kata Nova Widianto dikutip dari The Star, Kamis (4/1/2024).