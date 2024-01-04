Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Pebulu Tangkis Cantik Dunia yang Gemar Ganti Baju di Pinggir Lapangan hingga Penonton Dibuat Gagal Fokus, Nomor 1 si Bidadari China

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |04:16 WIB
4 Pebulu Tangkis Cantik Dunia yang Gemar Ganti Baju di Pinggir Lapangan hingga Penonton Dibuat Gagal Fokus, Nomor 1 si Bidadari China
Huang Ya Qiong termasuk pebulu tangkis cantik dunia yang gemar ganti baju di lapangan (Foto: Instagram/@hyq28)
BERIKUT empat pebulu tangkis cantik dunia yang gemar ganti baju di pinggir lapangan hingga penonton dibuat gagal fokus. Sebab, aksi-aksi empat pemain ini terlalu berani.

Perlu diketahui, jersey yang dikenakan para atlet bulu tangkis sejatinya telah didesain sedemikian rupa agar dapat menyerap keringat. Dengan begitu, atlet akan tetap merasa nyaman saat bertanding.

Pebulu tangkis

Namun saat pertandingan berjalan dengan sangat sengit memakan waktu lama, tidak jarang jersey yang digunakan telah melebihi kemampuannya untuk menyerap keringat. Hal ini membuat para pebulu tangkis harus ganti baju di pinggir lapangan saat break.

Aksi ganti baju di pinggir lapangan jika dilakukan para atlet laki-laki mungkin biasa saja. Namun jika dilakukan para atlet perempuan tentu menjadi hal yang tidak biasa.

Berikut empat pebulu tangkis cantik dunia yang gemar ganti baju di pinggir lapangan.

4. Arisa Higashino

Arisa Higashino

Saat berlaga di babak perempat final Indonesia Open 2022, Higashino dan Yuta Watanabe terlibat duel yang sangat sengit sehingga keringatnya mengucur deras. Akibatnya, saat break, sang pemain putri harus berganti baju.

Higashino memutuskan untuk mengganti jerseynya. Naas, kameramen yang bertugas sempat menyorot area sensitif dari ganda campuran andalan Jepang itu.

Halaman:
1 2 3
