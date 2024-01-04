Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2024: Yamaha Siap Putar Otak demi Pertahankan Fabio Quartararo

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |14:07 WIB
MotoGP 2024: Yamaha Siap Putar Otak demi Pertahankan Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha siap pertahankan Fabio Quartararo (Foto: MotoGP)
LESMO - Manajer Tim Yamaha Monster Energy, Massimo Meregalli menyatakan siap berjuang mempertahankan Fabio Quartararo. Meregalli mengklaim timnya siap bekerja lebih keras agar pembalap asal Prancis itu kembali nyaman dengan kuda besinya di lintasan.

Seperti diketahui, Yamaha mengalami penurunan di MotoGP 2023 kemarin. Situasi itu berampak pada El Diablo -julukan Quartararo- yang hanya mampu finis di peringkat 10.

 

"Mempertahankan Fabio (Quartararo) adalah salah satu tujuan kami," kata Massimo Meregalli dilansir dari Motosan, Kamis (4/1/2024).

Dia mengatakan mengatakan sudah mengetahui apapun konsekuensi tetap mempertahankan Fabio. Saat ini tinggal pihaknya memberikan keyakinan untuk pembalap itu agar tidak hengkang.

"Kami tahu ada resikonya, tapi kami akan melakukan segala kemungkinan untuk meyakinkan dia untuk tetap tinggal, ” katanya.

Halaman:
1 2
