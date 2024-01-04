Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gantikan Marc Marquez di Repsol Honda, Ini Target Awal Luca Marini Pada MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |00:07 WIB
Gantikan Marc Marquez di Repsol Honda, Ini Target Awal Luca Marini Pada MotoGP 2024
Luca Marini kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

TAVULLIA – Pembalap Repsol Honda, Luca Marini, beberkan target awalnya bersama tim barunya pada MotoGP 2024. Dia bertekad membawa Honda bangkit dari keterpurukan.

Untuk mencapai hal itu, Marini ingin memahami motornya lebih dulu. Kemudian, dia baru bisa perlahan mengalahkan rekan-rekan satu mereknya.

Luca Marini

Ya, Marini ditunjuk menggantikan Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Pasalnya, Marquez memutuskan hijrah ke Gresini Ducati.

Marini pun memiliki tugas berat sejak memutuskan bergabung dengan Repsol Honda di MotoGP 2024. Adaptasi dengan motor RC213V awalnya diprediksi tidak akan mudah.

Pasalnya, sebelum mengendarai motor yang kurang kompetitif itu, Marini menunggangi Desmosedici yang merupakan kuda besi terbaik di kelas utama saat ini. Hal itu dilakukannya kala membela tim milik sang kakak, Valentino Rossi, yakni tim Mooney VR46 Ducati.

Namun nyatanya, adik tiri Valentino Rossi itu langsung mendapat hasil yang cukup apik dalam debutnya dengan Honda di tes pascamusim 2023 lalu di Valencia. Kala itu, dia berada di urutan 10 dengan selisih 0,703 detik dari sang pembalap tercepat, Maverick Vinales dari Aprilia.

Bermodalkan hasil tersebut, Marini pun cukup optimis bisa meningkatkan performa motornya. Dia pun mengungkapkan ingin memulai perjalanannya dengan Honda dengan pikiran yang terbuka untuk menangkap segala kemungkinan yang ada untuk memahami dan mengembangkan kuda besinya.

“Saya ingin memulai dengan pikiran terbuka. Kami perlu memahami kecepatan dan potensi kami setelah tes resmi pertama dan menemukan keseimbangan kami,” kata Marini, dilansir dari Speedweek, Kamis (4/1/2023).

