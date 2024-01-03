Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sudah Raih 24 Gelar Grand Slam, Novak Djokovic Tegaskan Masih Haus Juara pada 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |01:03 WIB
Sudah Raih 24 Gelar Grand Slam, Novak Djokovic Tegaskan Masih Haus Juara pada 2024
Novak Djokovic saat berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MELBOURNE Petenis nomor satu dunia, Novak Djokovic, tegaskan bahwa dirinya masih haus akan gelar juara pada 2024. Dia sadar mungkin bagi sebagian orang ucapannya itu terkesan sombong, tetapi dirinya memang percaya bisa meraup banyak titel, meski sudah tak muda lagi.

Djokovic menjalani musim yang luar biasa pada 2023. Dia berhasil menjuarai tiga dari empat Grand Slam yang ada. Selain itu, dia juga menutup tahun dengan menyabet titel di ajang ATP Tour Finals 2023.

Novak Djokovic

Pencapaian itu pun membuat Djokovic memecahkan rekor sebagai petenis tunggal putra dengan gelar Grand Slam terbanyak sepanjang sejarah. Dia total sudah meraih 24 titel Grand Slam.

Djokovic benar-benar mengukir namanya dalam sejarah dunia tenis. Dia jadi salah satu pemain terbaik yang pernah ada.

Petenis asal Serbia itu pun langsung mengungkapkan ambisinya setelah juara ATP Finals 2023 pada November 2023. Djokovic bertekad memenangkan empat Grand Slam pada 2024 dan mengawinkannya dengan medali emas Olimpiade Paris 2024.

Djokovic pun menilai memasang target yang tinggi adalah satu-satunya cara agar motivasinya untuk terus berkarier di dunia tenis tetap terjaga. Dia tak peduli meski orang lain melihatnya sebagai target yang mustahil atau dianggap sombong sekali pun.

“Ya, pola pikir seperti itulah yang saya pelihara selama bertahun-tahun. Mungkin bagi sebagian orang tampak tidak realistis atau mustahil. Mungkin bagi sebagian orang lain terkesan sombong. Saya tidak tahu,” kata Djokovic, dilansir dari Express, Rabu (3/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/40/3176506/3_turnamen_tenis_bisa_disaksikan_di_vision_plus-NUQY_large.jpg
Link Live Streaming ATP 250 Almaty, European, dan Nordic Open 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175589/shanghai_masters_2025-1j0T_large.jpg
Link Live Streaming ATP 1000: Shanghai Masters 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175174/janice_tjen-Zgvl_large.jpg
Makin Melejit, Petenis Indonesia Janice Tjen Tembus 100 Besar Ranking WTA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3174988/aldila_sutjiadi_dan_janice_tjen-xL6V_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Diterima Petenis Supercantik Aldila Sutjiadji/Janice Tjen Usai Juara WTA 125 Suzhou
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/40/3174665/aldila_sutjiadi_dan_janice_tjen-n5u1_large.jpg
Sejarah, Aldila Sutjiadji/Janice Tjen Juara WTA 125 Suzhou Open 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172251/segini_gaji_petenis_supercantik_indonesia_aldila_sutjiadi_sebagai_pns_kemenpora_ri-EItQ_large.jpg
Segini Gaji Petenis Supercantik Indonesia Aldila Sutjiadi sebagai PNS Kemenpora
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement