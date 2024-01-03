Sudah Raih 24 Gelar Grand Slam, Novak Djokovic Tegaskan Masih Haus Juara pada 2024

MELBOURNE – Petenis nomor satu dunia, Novak Djokovic, tegaskan bahwa dirinya masih haus akan gelar juara pada 2024. Dia sadar mungkin bagi sebagian orang ucapannya itu terkesan sombong, tetapi dirinya memang percaya bisa meraup banyak titel, meski sudah tak muda lagi.

Djokovic menjalani musim yang luar biasa pada 2023. Dia berhasil menjuarai tiga dari empat Grand Slam yang ada. Selain itu, dia juga menutup tahun dengan menyabet titel di ajang ATP Tour Finals 2023.

Pencapaian itu pun membuat Djokovic memecahkan rekor sebagai petenis tunggal putra dengan gelar Grand Slam terbanyak sepanjang sejarah. Dia total sudah meraih 24 titel Grand Slam.

Djokovic benar-benar mengukir namanya dalam sejarah dunia tenis. Dia jadi salah satu pemain terbaik yang pernah ada.

Petenis asal Serbia itu pun langsung mengungkapkan ambisinya setelah juara ATP Finals 2023 pada November 2023. Djokovic bertekad memenangkan empat Grand Slam pada 2024 dan mengawinkannya dengan medali emas Olimpiade Paris 2024.

Djokovic pun menilai memasang target yang tinggi adalah satu-satunya cara agar motivasinya untuk terus berkarier di dunia tenis tetap terjaga. Dia tak peduli meski orang lain melihatnya sebagai target yang mustahil atau dianggap sombong sekali pun.

“Ya, pola pikir seperti itulah yang saya pelihara selama bertahun-tahun. Mungkin bagi sebagian orang tampak tidak realistis atau mustahil. Mungkin bagi sebagian orang lain terkesan sombong. Saya tidak tahu,” kata Djokovic, dilansir dari Express, Rabu (3/1/2024).