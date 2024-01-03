Kritik Tajam Sprint Race di MotoGP, Casey Stoner: Tak Perlu Ikuti F1!

SOUTHPORT – Legenda MotoGP, Casey Stoner, kritik tajam penerapan sesi sprint race di MotoGP yang sudah dimulai sejak 2023. Tak setuju dengan adanya sesi itu, Casey Stoner menyebut MotoGP tak seharusnya mengikuti F1.

Dorna Sports melakukan terobosan baru di MotoGP 2023. Mereka mengadakan sprint race yang digelar satu hari sebelum balapan reguler.

Berbeda dengan balapan utama, sprint race hanya menggunakan setengah dari jumlah lap. Pemenang dari balapan tersebut hanya mendapat maksimal 12 poin.

Kehadiran sprint race dianggap menjadi keuntungan dari segi penyiaran dan menambah daya tarik penggemar. Selain itu, para pembalap juga bisa mendapat tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Kendati demikian, Casey Stoner menentang adanya sprint race. Menurutnya, MotoGP tidak perlu mengikuti F1 dengan mengadakan sprint race.

“Kami (MotoGP) tidak perlu meniru Formula 1. Kami menciptakan balapan karena lebar motor kami 1,5 kaki dan Anda dapat memasukkan delapan motor ke dalam satu tikungan," kata Casey Stoner dikutip dari Crash, Rabu (3/1/2024).