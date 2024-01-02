Advertisement
SPORT LAIN

Comeback, Conor McGregor Resmi Umumkan Lawan Michael Chandler di UFC pada Akhir Juni 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |19:34 WIB
Comeback, Conor McGregor Resmi Umumkan Lawan Michael Chandler di UFC pada Akhir Juni 2024
Conor McGregor siap comeback ke UFC. (Foto: Instagram/@thenotoriousmma)
A
A
A

CONOR McGregor resmi bakal comeback ke UFC pada akhir Juni 2024. Sosok lawan yang akan dihadapinya pun terungkap, yakni Michael Chandler.

Hal itu diungkapkan oleh McGregor lewat akun X (dulu Twitter), @TheNotoriousMMA, dalam sebuah video yang direkam tepat pada malam tahun baru. Pertarungannya melawan Chandler bakal berlangsung pada 29 Juni dalam acara International Fight Week di Las Vegas, Amerika Serikat.

Conor McGregor

Namun, ada sesuatu yang mengejutkan dalam pengumuman comeback The Notorious -julukan McGregor. Pasalnya, dia menyebut dirinya bakal bertarung di kelas menengah atau dua kelas berat di atas kategori yang biasa dimainkan oleh Chandler.

“Comeback terhebat sepanjang masa akan berlangsung di Las Vegas pada pekan pertarungan internasional, pada tanggal 29 Juni. Dan lawannya adalah Michael Chandler. Dan beratnya, Tuan Chandler: 185 pon,” kata McGregor dalam video tersebut seperti dilansir pada Selasa (2/12/2023).

Kabar tersebut sepertinya menjadi akhir dari diskusi antara McGregor dan pihak UFC. Sebab sebelumnya, petarung asal Irlandia itu ngotot untuk mengejar comeback-nya dalam UFC 300 pada April 2024.

Halaman:
1 2
