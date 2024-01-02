Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Bukan Mercedes Apalagi Ferrari, Tim Ini Diprediksi Jadi Ancaman Besar Red Bull Racing di F1 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |22:24 WIB
Bukan Mercedes Apalagi Ferrari, Tim Ini Diprediksi Jadi Ancaman Besar Red Bull Racing di F1 2024
Max Verstappen kala balapan di F1. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILTON KEYNES – Kepala Tim Red Bull Racing, Christian Horner, memprediksi tim yang akan jadi ancaman besar Red Bull Racing di F1 2024. Tetapi, tim itu bukanlah Mercedes apalagi Ferrari.

Tim tersebut adalah McLaren. Kehadiran Rob Marshall dan Oscar Piastri, sebagai aset berharga akan membuat McLaren dinilai bisa menjadi pesaing Red Bull Racing dalam memperebutkan gelar.

Max Verstappen

Red Bull Racing terus menunjukkan dominasinya dalam tiga musim beruntun. Hal tersebut terlihat dengan keberhasilan Max Verstappen yang menjadi juara dunia dalam tiga tahun beruntun.

Sementara di F1 2023, dua pembalap Bull Racing, Max Verstappen dan Sergio Perez, menempati posisi dua teratas di klasemen akhir. Max Verstappen keluar sebagai juara dunia usai mengumpulkan 575 poin serta mendapatkan 19 kemenangan dan 21 podium.

Sementara itu, Sergio Perez di tempat kedua. Dia meraih 258 angka serta mendapatkan dua kemenangan dan sembilan podium.

