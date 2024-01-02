Golden State Warriors Kalah 3 Laga Beruntun, Stephen Curry Frustrasi

SAN FRANCISCO – Point guard Golden State Warriors, Stephen Curry, mengomentari kondisi timnya yang kalah di 3 laga beruntun. Dia mengaku frustrasi dengan kondisi tersebut.

Curry pun membeberkan penyebab kekalahan timnya. Menurutny, Golden State Warriors belum menemukan starting line up yang tepat untuk tampil kompetitif di NBA 2023-2024.

Golden State Warriors menutup 2023 dengan hasil mengecewakan. Tim besutan Steve Kerr itu harus mengakui kehebatan Dallas Mavericks dengan skor 122-132 di Chase Center Arena, Minggu 31 Desember 2023.

Hasil tersebut membuat Golden State Warriors gagal mematahkan tren negatif di dua laga sebelumnya. Sebab, Golden State Warriors sempat menelan kekalahan 102-114 dari Miami Heat dan 114-120 daro Denver Nuggets.