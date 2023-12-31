Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Golden State Warriors dan LA Lakers Kompak Kalah di Penghujung Tahun

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |13:20 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Golden State Warriors dan LA Lakers Kompak Kalah di Penghujung Tahun
Berikut hasil lengkap NBA 2023-2024 hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Minggu (31/12/2023) pagi WIB akan diulas dalam artikel ini. Golden State Warriors dan LA Lakers kompak mendapat kekalahan di penghujung 2023 ini.

Ya, ajang NBA 2023-2024 terus berlanjut hari ini. Total, ada enam pertandingan lanjutan NBA 2023-2024 yang berlangsung pada Minggu (31/12/2023) pagi WIB.

LA Lakers

LA Lakers harus mendapat kekalahan hari ini dari sang pemuncak klasemen wilayah barat, Minnesota Timberwolves. Berhadapan di Target Center, LA Lakers sebenarnya bisa memberi perlawanan sengit kepada Wolves sejak awal pertandingan.

LA Lakers bisa unggul lebih dahulu dengan skor 31-29 di kuarter pertama. Namun, Wolves mampu bangkit di kuarter kedua untuk membalikkan keadaan menjadi unggul 61-57.

Karl-Anthony Towns dan kolega pun terus menambah keunggulan di kuarter ketiga di angka 82-77. Di kuarter terakhir, Lakers berusaha melawan, tetapi tim tuan rumah bisa menjaga keunggulan mereka untuk menutup pertandingan dengan kemenangan 108-106.

Anthony Edwards menjadi aktor utama kemenangan Wolves atas Lakers dengan menorehkan 31 poin. Namun, yang juga mencuri perhatian adalah penampilan cemerlang Rudy Gobert yang membukukan double-double berkat torehan 13 poin dan 13 reboundnya.

Sementara di kubu Lakers, sang bintang Anthony Davis sebenarnya juga bermain sensasional. Dia mencatatkan double-double di angka 33 poin, 17 rebound dan delapan assist.

LeBron James pun turut bersinar dengan menyumbang 26 poin, enam assist dan tiga rebound. Sayangnya, kegemilangan mereka tak cukup untuk membawa juara NBA In-Season Tournament 2023-2024 itu pulang dengan kemenangan dari markas Wolves.

Dengan hasil tersebut, Wolves menutup 2023 sebagai pemuncak klasemen wilayah barat NBA 2023-2024 dengan rekor 24-7. Sedangkan Lakers, mereka masih tertahan di peringkat sembilan dengan rekor 17-16.

