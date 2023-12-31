Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tatap MotoGP 2024: Marc Marquez Berharap Terhindar dari Badai Cedera

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |19:52 WIB
Tatap MotoGP 2024: Marc Marquez Berharap Terhindar dari Badai Cedera
Marc Marquez langsung menjalani operasi usai tampil di tes pascamusim MotoGP 2023 di Sirkuit Valencia (Foto: Instagram/Marc Marquez)
BOLOGNA - Marc Marquez mengungkapkan harapannya jelang menghadapi MotoGP 2024. Rider anyar Gresini Ducati itu ingin dirinya terhindar dari badai cedera musim depan.

Sebagaimana diketahui, Gresini Ducati adalah pelabuhan baru untuk Marc Marquez musim depan. The Baby Alien resmi meninggalkan Repsol Honda di akhir musim MotoGP 2023 kemarin.

Dilansir dari laman Motosan, Minggu (31/12/2023), Marc Marquez ingin kembali unjuk kualitasnya dalam menukangi kuda besi. Oleh karena itu pembalap tersebut berharap dapat terhindari dari cedera saat turun aspal.

"Marc Marquez berharap tahun 2024 bebas cedera," tulis laman Motosan, Minggu (31/12/2023).

Pada MotoGP 2023 memang menjadi musim cukup kelabu buat Marquez. Sebab, dia kerap mengalami cedera sehingga tidak bisa tampil maksimal pada musim ini.

Kondisi itupun membuatnya harus absen dalam beberapa seri. Alhasil, dia tidak punya poin cukup baik sampai akhir MotoGP 2023.

