Trackhouse Janjikan Miguel Oliveira Motor Pabrikan Aprilia di MotoGP 2024

NASHVILLE – Tim satelit Aprilia, Trackhouse menjanjikan pembalapnya, Miguel Oliveira motor pabrikan di MotoGP 2024. Itu berarti Oliveira akan menggunakan motor RS-GP 24 yang sama seperti yang dipakai dua rider Aprilia Racing, Maverick Vinales dan Aleix Espargaro.

Seperti yang diketahui, tim satelit memang biasanya kerap menggunakan motor bekas tim pabrikan di musim sebelumnya. Hal tersebut sejatinya memiliki nilai positif dan negatif.

Positifnya, motor bekas tahun lalu itu berarti sudah memiliki data yang lengkap untuk bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Berbeda dengan motor baru yang harus dari awal untuk memulai perkembangan.

Hanya saja, motor bekas jelas tak memiliki kekuatan yang lebih baik dari motor baru. Sehingga hal tersebut yang membuat tim satelit kesulitan untuk berkembang.

Akan tetapi, Trackhouse selaku tim satelit baru Aprilia yang menggantikan slot RNF berniat untuk memberikan satu pembalapnya motor yang sama dengan pabrikan. Hal itu dilakukan agar Trackhouse bisa langsung tampil menjanjikan di musim perdananya di kelas MotoGP tersebut.

“Pemilik (Trackhouse) Justin Marks dengan cepat menjelaskan niatnya untuk menggunakan motor pabrikan Aprilia untuk pembalapnya,” bunyi laporan dari Crash, dikutip Jumat (29/12/2023).