HOME SPORTS F1 & A1

Sergio Perez Beberkan Kesulitannya di F1 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |02:06 WIB
Sergio Perez Beberkan Kesulitannya di F1 2023
Sergio Perez finis runner-up di F1 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

GUADALAJARA – Pembalap Red Bull Racing, Sergio Perez, mengungkapkan masalah yang dihadapinya di F1 2023 yang membuat penampilannya kurang konsisten. Menurutnya, ‘kehilangan kendali’ adalah salah satu penyebabnya sehingga dia kesulitan dalam balapan tertentu.

Perez memulai musim F1 2023 dengan sangat baik. Dia mampu meraih dua kemenangan dalam empat balapan pertama sehingga banyak yang memprediksi dia bakal bertarung sengit dengan rekan setimnya, Max Verstappen, untuk memperebutkan gelar juara di sepanjang musim lalu.

 

Akan tetapi, kenyataannya pembalap asal Meksiko itu mengalami penurunan performa di pertengahan musim. Bahkan, dia sempat gagal naik podium dalam enam balapan sebelum akhirnya finis ketiga di Las Vegas.

Kendati demikian, Perez akhirnya berhasil mengunci posisi runner up F1 2023 di belakang Verstappen. Alhasil, Red Bull mencetak sejarah baru yakni berhasil memiliki juara dan runner up pembalap sekaligus di musim yang sama.

Akan tetapi, performa pembalap berusia 33 tahun itu kerap kali mengundang komentar pedas dari penasihat Red Bull, Helmut Marko. Kepala timnya, Christian Horner, pun tak menutupi keinginannya ingin memiliki dua pembalap yang selalu bersaing di posisi terdepan untuk memperebutkan gelar juara.

Perez pun tak memungkiri bahwa sepanjang musim lalu terkadang segala sesuatunya seperti tak terkendali. Alhasil, dia kerap kali kesulitan dalam balapan dan bahkan dalam sesi kualifikasi.

Halaman:
1 2
