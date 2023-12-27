Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Meski Mendominasi, Max Verstappen Beberkan Ada Balapan yang Tak Disukainya di F1 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |03:02 WIB
Meski Mendominasi, Max Verstappen Beberkan Ada Balapan yang Tak Disukainya di F1 2023
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Reuters)
A
A
A

MONAKO – Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen begitu mendominasi kala menjuarai Formula One (F1) 2023. Namun, tak disangka ada juga seri yang tak disukai Verstappen karena menurutnya ia gagal tampil baik di balapan tersebut.

Sebagai informasi, pada F1 2023 Tim Red Bull memenangkan 21 balapan dari 22 seri dengan 19 kemenangan dicatatkan bintang asal Belanda itu sendiri. Fakta tersebut membuktikan betapa mendominasinya Red Bull dan Verstappen di musim lalu.

Menariknya meski begitu mendominasi, ada juga balapan yang tidak disenangi Verstappen di F1 2023. Verstappen pun memberikan jawaban yang mengejutkan mengenai balapan terburuknya di musim 2023.

Verstappen tak memilih GP Singapura yang merupakan satu-satunya seri di mana Red Bull gagal menang. Padahal di GP Singapura pembalap kelahiran Belgia tersebut hanya mampu finis kelima setelah start dari posisi 11.

Sementara rekan setimnya, Sergio Perez, juga hanya bisa menyelesaikan balapan di sirkuit jalanan itu di urutan delapan setelah memulainya dari tempat ke-13. Meski gagal bersinar dan tak senang dengan GP Singapura, masih ada balapan yang lebih buruk menurut Verstappen di 2023.

Max Verstappen

Tak disangka, Verstappen justru memilih GP Azerbaijan 2023 sebagai balapan terburuknya di musim lalu.

“Yang terburuk masih terjadi di Baku. Saya hanya tidak senang dengan apa yang terjadi,” cerita Verstappen, dikutip Motorsport International, Rabu (27/12/2023).

"Di Singapura kami baru saja memulai dan mungkin juga melakukan beberapa kesalahan dalam pengaturannya. Itu hanya berantakan. Bagi saya, Singapura tidak terjadi sama sekali. Saya tidak menghitungnya!" imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement