Meski Mendominasi, Max Verstappen Beberkan Ada Balapan yang Tak Disukainya di F1 2023

MONAKO – Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen begitu mendominasi kala menjuarai Formula One (F1) 2023. Namun, tak disangka ada juga seri yang tak disukai Verstappen karena menurutnya ia gagal tampil baik di balapan tersebut.

Sebagai informasi, pada F1 2023 Tim Red Bull memenangkan 21 balapan dari 22 seri dengan 19 kemenangan dicatatkan bintang asal Belanda itu sendiri. Fakta tersebut membuktikan betapa mendominasinya Red Bull dan Verstappen di musim lalu.

BACA JUGA: Ini Penyebab Max Verstappen Sebut McLaren Bakal Menakutkan di F1 2024

Menariknya meski begitu mendominasi, ada juga balapan yang tidak disenangi Verstappen di F1 2023. Verstappen pun memberikan jawaban yang mengejutkan mengenai balapan terburuknya di musim 2023.

Verstappen tak memilih GP Singapura yang merupakan satu-satunya seri di mana Red Bull gagal menang. Padahal di GP Singapura pembalap kelahiran Belgia tersebut hanya mampu finis kelima setelah start dari posisi 11.

Sementara rekan setimnya, Sergio Perez, juga hanya bisa menyelesaikan balapan di sirkuit jalanan itu di urutan delapan setelah memulainya dari tempat ke-13. Meski gagal bersinar dan tak senang dengan GP Singapura, masih ada balapan yang lebih buruk menurut Verstappen di 2023.

Tak disangka, Verstappen justru memilih GP Azerbaijan 2023 sebagai balapan terburuknya di musim lalu.

“Yang terburuk masih terjadi di Baku. Saya hanya tidak senang dengan apa yang terjadi,” cerita Verstappen, dikutip Motorsport International, Rabu (27/12/2023).

"Di Singapura kami baru saja memulai dan mungkin juga melakukan beberapa kesalahan dalam pengaturannya. Itu hanya berantakan. Bagi saya, Singapura tidak terjadi sama sekali. Saya tidak menghitungnya!" imbuhnya.