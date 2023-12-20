Romantisnya Bulan Madu Jonatan Christie dan Shanju, Tetap Ingat Latihan saat Liburan

BALI – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie langsung melakukan bulan madu dengan istrinya, Shania Junianatha (Shanju) usai tampil di BWF World Tour Finals 2023. Lucunya, Shanju tampak kaget karena bulan madu tersebut tetap diselingi latihan dikarenakan suaminya adalah atlet bulu tangkis.

Hal itu diketahui dari foto dan video yang diunggah oleh Shania di Instagram-nya, @shanju, pada Selasa (19/20/2023). Dari situ terlihat bahwa mereka memilih untuk berbulan madu di Pulau Bali.

Dalam salah satu unggahannya, Jojo -sapaan Jonatan- dan Shanju membagikan kegiatan mereka sedang berada di sebuah gym. Namun karena sudah pukul 19.58 waktu setempat, sang istri protes mengapa mereka harus berolahraga meski hari sudah cukup larut.

“Haduh gini banget pergi sama atlet, jam segini disuruh gym,” tulis Shanju dalam keterangan fotonya yang dilengkapi dengan emoji tersenyum, Rabu (19/12/2023).

Pada pagi harinya, pemain ranking lima dunia itu kembali mengajak Shanju untuk melakukan aktifitas fisik. Kali ini, mereka berjalan kaki ke pantai untuk melakukan latihan fisik.

“Setelah disuruh gym malam-malam, pagi ini disuruh jalan kaki ke pantai, mau latihan fisik,” ujar Shanju, yang merupakan mantan personel grup musik JKT48 itu.