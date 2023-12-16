Gaya Bersama Si Kecil dengan Koleksi Couple Shoes dari Pix Footwear di Shopee Finest

Merayakan momen spesial seperti Natal bisa menjadi waktu yang tepat untuk menciptakan kedekatan dan kehangatan bersama antara ibu dengan sang buah hati. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan tampil serasi bersama.

Moms bisa memilih pakaian hingga sepatu yang serasi untuk menunjang penampilan yang kompak. Keselarasan di hari spesial tersebut tentunya dapat menjadi momen yang akan diingat oleh Si Kecil, sekaligus bisa menampilkan fashion terbaik ibu dan anak.

Untuk merayakan momen spesial ini dengan cara istimewa, brand sepatu lokal Pix Footwear berkolaborasi dengan influencer dan YouTuber terkemuka, Juliana Stephanie dalam mempersembahkan koleksi spesial terbaru yang akan diluncurkan secara eksklusif di Shopee Finest yang dapat menjadi pilihan para ibu dan anak tampil dengan sepatu yang serasi dalam menyambut hari Natal.

Juliana Stephanie, yang juga dikenal sebagai seorang mom influencer, saat ini memang tengah menikmati perannya sebagai seorang ibu dengan satu anak perempuannya. Dalam perjalanan menjadi seorang ibu, Juliana Stephanie juga selalu menemukan cara untuk menjalin kedekatan dengan anak perempuannya, termasuk dengan menciptakan gaya berpenampilan yang serasi.

“Saya suka mengenakan sepatu yang kembaran dengan anak saya. Hal ini membuat kami terlihat kompak dan menggemaskan. Momen memilih sepatu dan pakaian ini menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh anak saya yang bisa menambah kedekatan kami. Untuk itu, saya senang bisa berkolaborasi dengan Pix Footwear untuk menghadirkan koleksi sepatu terbaru yang sangat cocok untuk para Moms yang juga ingin tampil serasi bersama anak mereka,” ujar Juliana Stephanie, seorang influencer dan YouTuber yang juga merupakan seorang ibu dari satu anak perempuan.

Pix Footwear merupakan brand sepatu lokal ini dibuat 100 persen di Indonesia sejak 2018 lalu. Dengan mengikuti tren fashion dan menemukan inspirasi di klasik, Pix Footwear telah menghasilkan desain kontemporer yang mudah untuk di mix & match setiap harinya, termasuk bagi ibu dan anak.

“Koleksi terbaru kolaborasi Pix Footwear x Juliana Stephanie dirancang khusus untuk orang tua dan anak yang ingin tampil serasi bersama. Kami berharap koleksi ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk merayakan momen penuh kebahagiaan seperti Natal dan tahun baru bersama keluarga. Kesempatan kali ini juga sangat spesial karena koleksi ini akan hadir secara eksklusif di Shopee Finest sehingga pengguna Shopee bisa menjadi yang pertama mengakses produk terbaru kami dan merasakan pengalaman belanja yang istimewa,” ujar Celine Purnawan, Founder Pix Footwear.