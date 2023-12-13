Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marco Bezzecchi Ngeluh Kurang Pede Menikung dengan Motor Ducati Desmosedici GP23

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |09:30 WIB
Marco Bezzecchi <i>Ngeluh</i> Kurang <i>Pede</i> Menikung dengan Motor Ducati Desmosedici GP23
Marco Bezzecchi masih kurang percaya diri dengan motor Ducati Desmosedici GP23 (Foto: Twitter/@VR46RacingTeam)
A
A
A

MARCO Bezzecchi mengaku kurang percaya diri menikung dengan motor Ducati Desmosedici GP23 usai tes pascamusim di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, Selasa 28 November 2023. Namun, pembalap tim Mooney VR46 Racing Team itu yakin masih banyak waktu untuk beradaptasi.

Sekadar informasi, Bezzecchi mengakhiri tes itu dengan finis di posisi ketiga. Dia mencatatkan waktu 1 menit 29,346 detik di Sirkuit Ricardo Tormo.

Marco Bezzecchi melaju dengan Ducati Desmosedici GP23 (Foto: Twitter/@VR46RacingTeam)

Bezzecchi menjadi penunggang motor Ducati dengan waktu tercepat pada sesi tes dengan waktu 0,078 detik lebih cepat dibandingkan pembalap anyar Gresini Racing Marc Marquez. Namun, pembalap asal Italia itu sempat mengalami masalah dengan motornya.

"Pada awal sesi tes, pengaturannya tidak ideal untuk motor ini. Akan tetapi, beruntungnya kami melakukan beberapa pergantian," ungkap Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Rabu (13/12/2023).

"Tim mampu melakukan perubahan di motor itu dan membuat saya berkendara lebih baik lagi. Setelah itu, semuanya berjalan lancar," lanjut pembalap berusia 25 tahun itu.

Bezzecchi mengatakan mesin yang digunakan di motor Desmosedici GP23 berbeda dengan versi GP22 yang ditungganginya pada MotoGP 2023. Dia merasakan betapa cepatnya motor tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement