Marco Bezzecchi Ngeluh Kurang Pede Menikung dengan Motor Ducati Desmosedici GP23

MARCO Bezzecchi mengaku kurang percaya diri menikung dengan motor Ducati Desmosedici GP23 usai tes pascamusim di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, Selasa 28 November 2023. Namun, pembalap tim Mooney VR46 Racing Team itu yakin masih banyak waktu untuk beradaptasi.

Sekadar informasi, Bezzecchi mengakhiri tes itu dengan finis di posisi ketiga. Dia mencatatkan waktu 1 menit 29,346 detik di Sirkuit Ricardo Tormo.

Bezzecchi menjadi penunggang motor Ducati dengan waktu tercepat pada sesi tes dengan waktu 0,078 detik lebih cepat dibandingkan pembalap anyar Gresini Racing Marc Marquez. Namun, pembalap asal Italia itu sempat mengalami masalah dengan motornya.

"Pada awal sesi tes, pengaturannya tidak ideal untuk motor ini. Akan tetapi, beruntungnya kami melakukan beberapa pergantian," ungkap Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Rabu (13/12/2023).

BACA JUGA: Marco Bezzecchi Ungkap Debut Marc Marquez Bersama Tim Ducati Tak Ada yang Istimewa

"Tim mampu melakukan perubahan di motor itu dan membuat saya berkendara lebih baik lagi. Setelah itu, semuanya berjalan lancar," lanjut pembalap berusia 25 tahun itu.

Bezzecchi mengatakan mesin yang digunakan di motor Desmosedici GP23 berbeda dengan versi GP22 yang ditungganginya pada MotoGP 2023. Dia merasakan betapa cepatnya motor tersebut.