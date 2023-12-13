Advertisement
HOME SPORTS

Meriah! Puncak Perayaan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show Bertabur Bintang dan Gebyar Promo

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |07:34 WIB
Meriah! Puncak Perayaan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show Bertabur Bintang dan Gebyar Promo
JKT48 turut hadir memeriahkan puncak perayaan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show. (Foto: dok istimewa)
JAKARTA - Shopee kembali menggelar TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale dalam perayaan hari jadinya yang ke-8 pada Selasa, (12/12/2023) pukul 16.00. Pagelaran acara TV Show kali ini dipenuhi dengan pertunjukan memukau dan kejutan spesial untuk seluruh Sobat Shopee di Indonesia.

Lantunan musik dan harmoni lagu pembuka ‘Selamat Ulang Tahun’ dan ‘Saikou Kayo’ yang dinyanyikan dengan meriah oleh delapan member grup idola, JKT48, berhasil membuat suasana acara menjadi lebih hidup hingga para penonton ikut bernyanyi dan berjoget bersama.

Tidak hanya itu, penampilan spesial dari deretan musisi dan artis Tanah Air juga turut mewarnai puncak kampanye 12.12 Birthday Sale, seperti pasangan Mahalini dan Rizky Febian, hingga Lyodra.

 

Lagu Kisah Sempurna dibawakan dengan indah dan mesra oleh pasangan Mahalini dan Rizky yang sedang digemari masyarakat. (Foto: dok istimewa)


Keseruan panggung TV Show 12.12 juga dapat dinikmati oleh seluruh pengguna Shopee dimanapun mereka berada karena ditayangkan secara langsung melalui aplikasi Shopee Live, RCTI, MNC TV, GTV, SCTV, INDOSIAR, Mentari TV, MOJI, ANTV dan RTV.

Para penonton yang menyaksikan juga akan terbawa dalam keseruan berbagai segmen hiburan, seperti Goyang Shopee hingga gebyar promo akhir tahun yang menggoda dan banyak hadiah lainnya.

 

Keseruan Atta dan Aurel saat memandu Flash Sale Shopee Live 12RB untuk pengguna Shopee. Banyak produk menarik mulai dari Mobil, Motor, dan lainnya. (Foto: dok istimewa)

Halaman:
1 2

