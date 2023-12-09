Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Akhir Perolehan Medali WAG 2023: Indonesia Finis Kedua Usai Raih 39 Emas!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |20:10 WIB
Klasemen Akhir Perolehan Medali WAG 2023: Indonesia Finis Kedua Usai Raih 39 Emas!
Indonesia finis kedua dalam perolehan medali WAG 2023 (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

KLASEMEN akhir perolehan medali World Abilitysport Games (WAG) 2023 sudah diketahui pada Sabtu (9/12/2023). Kontingen Indonesia berhasil finis kedua berkat raihan 39 emas.

Kontingen Indonesia hanya kalah dari Thailand, yang notabenenya adalah tuan rumah. Thailand sukses menjadi juara umum berkat koleksi 129 emas.

WAG 2023

Selain emas, kontingen Thailand juga berhasil mendapatkan 112 perak dan 116 perunggu. Kontingen Indonesia yang berada tepat di belakangnya telah mengumpulkan 39 emas, 19 perak, dan enam perunggu.

Cabang olahraga para cycling dan para badminton merupakan salah satu yang terbanyak menyumbang medali emas. Sementara, kontingen Indonesia dibuntuti India yang sukses meraih 35 emas, 27 perak, 33 perunggu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement