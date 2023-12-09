Klasemen Akhir Perolehan Medali WAG 2023: Indonesia Finis Kedua Usai Raih 39 Emas!

Indonesia finis kedua dalam perolehan medali WAG 2023 (Foto: MPI/Cikal Bintang)

KLASEMEN akhir perolehan medali World Abilitysport Games (WAG) 2023 sudah diketahui pada Sabtu (9/12/2023). Kontingen Indonesia berhasil finis kedua berkat raihan 39 emas.

Kontingen Indonesia hanya kalah dari Thailand, yang notabenenya adalah tuan rumah. Thailand sukses menjadi juara umum berkat koleksi 129 emas.

Selain emas, kontingen Thailand juga berhasil mendapatkan 112 perak dan 116 perunggu. Kontingen Indonesia yang berada tepat di belakangnya telah mengumpulkan 39 emas, 19 perak, dan enam perunggu.

Cabang olahraga para cycling dan para badminton merupakan salah satu yang terbanyak menyumbang medali emas. Sementara, kontingen Indonesia dibuntuti India yang sukses meraih 35 emas, 27 perak, 33 perunggu.