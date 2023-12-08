Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

WAG 2023: Kontingen Indonesia Tambah 5 Medali Emas!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |05:08 WIB
WAG 2023: Kontingen Indonesia Tambah 5 Medali Emas!
Kontingen Indonesia terus menambah pundi-pundi emas di WAG 2023 (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA - Kontingen Indonesia kembali menambah perolehan medali emas di World Abilitysport Games 2023 (WAG 2023). Lima medali berhasil didapat oleh pasukan Merah-Putih pada Kamis 7 Desember 2023 malam WIB.

Lima medali itu disabet lewat cabang olahraga para cycling, para atletik, dan para angkat berat. Secara total, kontingen Indonesia meraih delapan medali sepanjang kemarin.

Medali emas di WAG 2023 (Foto: MPI/Cikal Bintang)

Tiga medali emas pertama didapat oleh dua atlet para cycling, Tifan Abid Alana dan Sufyan Saori, serta atlet para tenis meja Leli Marlina. Tifan berkompetisi di Men's Individual 1km Time Trial C1-C3, sedangkan Sufyan menang di Men's Individual 1km Time Trial C4-C5.

Leli sendiri sukses meraih keping emas setelah menang di nomor Women's Single Class TT5. Tak lama berselang, lima medali emas juga didapat oleh kontingen Indonesia.

Dua emas kembali disumbangkan oleh Tifan dan Sufyan. Tifan menang di nomor Men's Omnium C1-C3, sementara Sufyan dominan pada nomor Men's Omnium C4-C5. Tiga medali emas lainnya disumbang oleh Saptoyogo Purnomo (para atletik), Partin (para atletik), dan Elsa Dewi Saputri (para angkat berat).

Halaman:
1 2
