Begini Tips Bahagia Ala Nucha Bachri dan Ario Pratomo dalam Shopee 12.12 Birthday Sale

JAKARTA - Dalam hiruk-pikuk rutinitas kehidupan yang sering kali penuh dengan berbagai aktivitas, kita sering lupa arti sejati dari asa dan kebahagiaan diri. Namun, apa jadinya jika kita berhenti sejenak, dan berfikir kembali sudahkan memberi ruang dan waktu untuk kesejahteraan diri?

Padahal berinvestasi waktu dan perhatian pada diri sendiri melalui self-care menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidup.

Menemani pengguna menciptakan momen self-care terbaiknya, Shopee 12.12 Birthday Sale yang masih berlangsung hingga puncaknya di 12 Desember 2023 nanti menghadirkan deretan promo spesial Gratis Ongkir Rp0 Sepuasnya, Gebyar Promo Mobil 12RB dan Bonus Akhir Tahun 12M, serta ragam kelengkapan produk yang bisa dinikmati.

Daniel Minardi, Head of Brands Management & Digital Product Shopee Indonesia mengatakan, “Self-care atau merawat diri baik membantu mewujudkan hidup yang lebih sehat, elaks dan bahagia. Penting untuk menerapkannya agar membantu kita menjadi produktif dan mengurangi tekanan dalam kegiatan sehari-hari.”

Sebagai teman setia para pengguna, Shopee senantiasa berkomitmen untuk dapat membantu menciptakan momen bahagia melalui segudang pengalaman belanja terbaik dan interaktif.

"Dengan rangkaian inovasi, program dan fitur yang dihadirkan, secara khusus Shopee 12.12 Birthday Sale ini, kami berharap dapat memudahkan pengguna dalam menemukan berbagai kebutuhan perawatan diri terbaiknya,” ujarnya.

Di saat bersamaan, lanjutnya, tentunya pihaknya turut mendampingi para brand lokal dan UMKM untuk bertumbuh baik dalam segi kapasitas dan jangkauan bisnisnya, hingga mampu menghasilkan berbagai produk lokal berkualitas,” ucapnya.

Spesialnya, menuju puncak kampanye di 12 Desember 2023 nanti akan hadir gebyar promo dan berbagai kejutan menarik lainnya untuk menemani persiapan akhir tahun pengguna.

Pentingnya Menerapkan Self Care untuk Diri yang Lebih Bahagia

Menyikapi makna self-care sebagai suatu konsep yang mencakup serangkaian tindakan untuk merawat dan meningkatkan kesejahteraan fisik, emosional, dan mental.