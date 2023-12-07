Alasan Terbesar Tim Yamaha Belum Sanggup Kalahkan Ducati

ALASAN terbesar tim Yamaha belum sanggup kalahkan Ducati patut diketahui dengan benar dan lengkap. Tim pabrikan Yamaha dan Honda memang sedang mengalami kemunduran selama beberapa tahun terakhir.

Lantas apa yang mendasari tim pabrikan Yamaha dan Honda belum sanggup mengalahkan tim Ducati? Simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini.

Sebab kamu tidak akan menyangka, alasan di balik kemampuan tim pabrikan Jepang yang belum bisa menyandingi pabrikan Eropa. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (07/12/2023).

Melansir laman resmi Crash.Net, bahwa alasan terbesar tim Yamaha serta Honda belum sanggup mengalahkan Ducati karena mereka salah mengambil rute pengembangan. Hal itu secara langsung disampaikan oleh General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna. Menurutnya, Honda dan Yamaha melakukan kesalahan karena mendasarkan pengembangan motor mereka hanya ke satu pembalap.

“Kesalahan strategis mereka adalah mengikuti hanya satu pembalap, untuk mendasarkan pengembangan motor mereka pada hasil dan umpan balik dari pembalap terdepan dari masing-masing merek,” ucap Dall'Igna.