HOME SPORTS SPORT LAIN

Francis Ngannou Konfirmasi Duel Lawan Deontay Wilder di Tinju dan MMA

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |08:11 WIB
Francis Ngannou Konfirmasi Duel Lawan Deontay Wilder di Tinju dan MMA
Francis Ngannou siap menghadapi Deontay Wilder (Foto: MMAbox)
A
A
A

MANTAN Juara UFC kelas berat, Francis Ngannou, tidak berhenti menantang petinju top lainnya setelah kalah dari Tyson Fury lewat hasil split decision Oktober lalu. Kali ini dia mengonfirmasi terkait ajakan duel kepada Deontay Wilder di tinju dan MMA.

Ngannou bahkan menekankan pembicaraan pertarungannya dengan Wilder sudah lama berlangsung sebelum bertarung melawan Fury. Rencana mengajak Wilder bertarung di Oktagon pun menjadi salah satu yang ditawarkan.

Wilder ditantang bertarung gaya MMA di Professional Fighters League (PFL). Dia juga bersedia bertarung di ring tinju seperti yang sudah dia jalani sebelumnya.

Pertarungannya dengan Fury merupakan debut Ngannou di dunia tinju. Dia bahkan digadang-gadang menang pada duel tersebut usai mampu menghajar Fury hingga terduduk.

"Percakapan mengenai pertarungan dengan aturan campuran dengan Deontay Wilder [di PFL] adalah benar, karena bahkan sebelum pertarungan ini [dengan Tyson Fury], kami telah melakukan diskusi,” ucap Ngannou, dipetik dari DAZN, Sabtu (2/12/2023).

Menariknya, saat ini Ngannou tidak hanya santer dikaitkan dengan Wilder. Petarung berpaspor Kamerun-Prancis itu juga dilekatkan dengan dua petinju lainnya yakni Derek Chisora dan Anthony Joshua.

