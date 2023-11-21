Advertisement
SPORT LAIN

Frank Warren Bicara Kemungkinan Duel Tyson Fury vs Francis Ngannou Jilid 2

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |14:24 WIB
Frank Warren Bicara Kemungkinan Duel Tyson Fury vs Francis Ngannou Jilid 2
Tyson Fury dan Francis Ngannou dikabarkan akan kembali saling berhadapan di ring tinju (Foto: middleeasy)
A
A
A

PROMOTOR Tinju, Frank Warren, mengatakan bahwa duel yang mencuri perhatian beberapa waktu lalu antara Tyson Fury melawan Francis Ngannou bisa saja kembali terjadi. Dia yakin bahwa nantinya keduanya akan kembali bertemu di ring.

Bentrokan antara Fury dan Ngannou dilangsungkan di Riyadh, Arab Saudi, 28 Oktober 2023 lalu. Meskipun pada akhirnya Fury keluar sebagai pemenang melalui keputusan juri, banyak orang yang percaya bahwa Ngannou memenangi duel itu.

Oleh karena itu, banyak orang yang menginginkan duel itu untuk bisa kembali dilakukan nantinya. Warren pun melihat bahwa itu bukan hal yang mustahil karena Fury pun menginginkan hal tersebut.

"Saya rasa ada kemungkinan duel itu akan kembali terjadi," kata Warren dikutip dari Middle Easy, Selasa (21/11/2023).

"Saya tidak tahu kapan karena tidak ingin melompat terlalu jauh. Kita akhiri duel akbar (Fury vs Usyk) terlebih dahulu, setelah itu baru kita lihat bagaimana selanjutnya," tambahnya.

Ya, sebagaimana diketahui, Fury sudah dijadwalkan untuk melakoni duel dengan Oleksandr Usyk. Bentrokan itu tadinya dijadwalkan terjadi pada Desember 2023, tetapi karena luka yang didapatkan Fury saat menghadapi Ngannou, laga itu terpaksa diundur ke Februari 2024.

Halaman:
1 2
